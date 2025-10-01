वाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेज बुकिंग, लाइन होटल की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

मुजफ्फरपुर के अहियापुर में एनएच-57 के पास एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने संचालिका समेत एक युवती को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि लड़कियों की खरीद-फरोख्त भी होती थी। रैकेट ऑनलाइन भी चलता था जहाँ व्हाट्सएप पर तस्वीरें दिखाई जाती थीं। संचालिका पहले भी जेल जा चुकी है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाने की पुलिस ने डायल 112 की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चंदन बखरी एनएच-57 इलाके के एक लाइन होटल की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से रैकेट की संचालिका और जमुई की रहने वाली एक युवती को हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।

अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में ली गई युवती बार-बार अपना बयान बदल रही है। प्रारंभिक पूछताछ में लड़कियों की खरीद-फरोख्त की भी बात सामने आई है। इसके मद्देनजर जांच की जा रही है।

लाइन होटल से आलीशान मकान तक धंधे का नेटवर्क बताया जा रहा कि चंदन बखरी में एनएच-57 किनारे स्थित एक लाइन होटल की आड़ में यह देह व्यापार का धंधा लंबे समय से चल रहा था। संचालिका ने इस धंधे के लिए एक आलीशान मकान भी बना रखा था।

ग्राहकों को लाइन होटल पर डीलिंग के बाद, धंधा के लिए आलीशान मकान में ले जाता था। रैकेट आनलाइन माध्यम से भी संचालित हो रहा था। ग्राहकों को वाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेज व दिखाकर पसंद कराई जाती थी।

इसके बाद समय फिक्स कर रेट तय किया जाता था। लड़कियों के प्रोफाइल और समय के अनुसार रेट अलग-अलग तय होता था। वीआइपी कस्टमर के लिए हाइप्रोफाइल लड़कियां भी रखी जाती थीं। पहले भी जेल जा चुकी संचालिका स्थानीय लोगों का कहना है कि यह देह व्यापार का धंधा काफी समय से चल रहा था, जिसकी भनक पुलिस को नहीं लग पा रही थी, जबकि पुलिस अक्सर इसी रास्ते से गुजरती है। संचालिका पूर्व में भी जेल जा चुकी है।

2018 और 2024 में भी इसी ठिकाने पर छापेमारी हुई थी, जिसमें पुलिस ने आधा दर्जन लड़कियों को देह व्यापार के चंगुल से मुक्त कराया था। संचालिका को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 2018 में तो इस तीन मंजिले भवन में रैकेट चलाए जाने से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आग लगा दी थी।