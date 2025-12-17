मुजफ्फरपुर की सड़कें बनी पार्किंग, चारों ओर भीषण ट्रैफिक जाम, यातायात व्यवस्था बिगड़ी
Bihar latest news : मुजफ्फरपुर शहर में भीषण ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहे। कच्ची-पक्की, रामदयालु, अघोरिया बाजार समेत कई इलाकों में जाम लगा रहा। ट्रैफि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर के विभिन्न इलाकों में बुधवार को भीषण ट्रैफिक जाम रहा। शहर के इंट्री प्वाइंट कच्ची-पक्की, रामदयालु आरडीएस कालेज चौक, अघोरिया बाजार, अखाड़ाघाट, सरैयागंज टावर, माड़ीपुर, जूरन छपरा समेत कई जगहों पर ट्रैफिक जाम से लोग जूझते रहे।
यह कोई आज की समस्या नहीं। हर दिन शहर के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहते है, लेकिन वरीय अधिकारी कभी चेंबर से निकलकर आम जनता की समस्या का निदान नहीं कर पा रहे है। जबकि ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक लाइट लगा दिए गए।
विभिन्न चौराहों पर जवानों की तैनाती है। फिर भी यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं मिल रहा है। इसके कारण लोगों को हर दिन परेशानी होती है। दूसरी ओर अघोरिया बाजार समेत विभिन्न चौराहों पर बेतरतीब तरीके से आटो व ई-रिक्शा लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके कारण प्राय : ट्रैफिक जाम रहता है।
जाम में फंसे लोग गंतव्य तक जाने के लिए गली के रास्ते निकलने की कोशिश की, लेकिन गलियों में भी जाम का संकट बना था। जाम में फंसे लोग कराहते रहे। इसके अलावा मोतीझील, कल्याणी, हरिसभा, सरैयागंज टावर, माड़ीपुर, जूरन छपरा, अखाड़ाघाट समेत कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा। इसके कारण कई इलाकों में यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। जाम में फंसे लाेग सिस्टम को कोस रहे थे।
शहरी क्षेत्र के अलावा कच्ची-पक्की, रामदयालु, गोबसरही, बैरिया, भगवानपुर समेत हाइवे के कई इलाकों में भी पूरे दिन भीषण ट्रैफिक जाम रहा। जाम के कारण वाहनों की कतार लगी थी। यातायात थाने की पुलिस के अलावा संबंधित थाने की पुलिस विभिन्न जगहों पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराने में लगे रहे।
