Muzaffarpur Latest News : हाजीपुर होकर जाने वाली कई ट्रेनें 24 दिसंबर तक रीशेड्यूल, देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । सोनपुर मंडल के तहत हाजीपुर स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। एफओबी पर गार्डर लांचिंग के लिए सोमवार से 24 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए तीन-तीन घंटे का ब्लाक लिया गया है। इसको लेकर हाजीपुर रेल लाइन के साथ बिजली अवरोध रहेगा।

इसको लेकर कई ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। सोमवार व बुधवार को अलग-अलग समय में ट्रेनें रीशेड्यूल की जाएंगी। 13211 जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी ट्रेन सोमवार को 140 मिनट देरी से चलाई जाएगी। 75219 देवरिया-सोनपुर भी 140 मिनट देरी से खुलेगी।

63305 कटिहार-सोनपुर कटिहार से 120 मिनट देरी से चलेगी। बुधवार को 15028 मौर्य एक्सप्रेस गोरखपुर से 120 मिनट देरी से खुलेगी और मार्ग में 35 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। साथ ही जयनगर-अमृतसर 14673 शहीद एक्सप्रेस 155 मिनट देरी से जयनगर से चलेगी।

15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस 135 मिनट देरी से बरौनी से खुलेगी। 13211 जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी ट्रेन 90 मिनट देरी से चलाई जाएगी। 18182 छपरा-टाटा 60 मिनट देरी से चलेगी। वहीं अप 18181 टाटा-छपरा एक्सप्रेस 23 दिसंबर को 135 मिनट देरी से चलाई जाएगी।

ट्रेन में यात्री का सामान चोरी मुजफ्फरपुर : रक्सौल से आनंद विहार जाने वाली 14007 सद्भावना एक्सप्रेस इन दिनों चोरों और झपट्टामार का आतंक हो गया है। 11 दिसंबर को इसी ट्रेन में जड़ित आभूषणों की चोरी गए अभी दस दिन भी नहीं हुए कि शनिवार को बी-4 में सफर कर रहे प्रभात कुमार कुशवाहा के सामान मुजफ्फरपुर-छपरा के बीच चोरी हो गए।

उन्होंने 139 रेल मदद पर शिकायत की तो उधर से बोला गया कि आप गाजीपुर में उतर कर एफआइआर कीजिए। यात्री ने सवाल किया कि क्या एसी कोच में यही सेफ्टी है जो किसी का सामान कोई चुरा ले जाए, क्या यही रेल मदद है जो बोल रहा कि गाजीपुर में उतर कर एफआइआर कीजिए और मेरा कंप्लेन क्लोज कर दिया।

यात्री ने बताया कि वैसे इस ट्रेन में केवल मेरा ही नहीं बल्कि बी-4 कोच में और लोगों का भी बैग गायब है। रेल मंत्री जी क्या यही रेल सेफ्टी है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आरपीएफ, जीआरपी इस घटना से अंजान हैं। बता दें कि 11 दिसंबर को इसी ट्रेन में एक महिला यात्री की आभूषणों से भरे बैग की चोरी कर ली गई थी।

चोरों ने चोरी गए आभूषण वाले बैग से आइफोन निकाल शीतलपुर स्टेशन के समीप एक झाड़ी में फेंका मिला था, जिसे प्राप्त कर लिया गया। मोबाइल से बदमाशों की दिशा तलाशी जा रही है। इसके लिए अलग से एक्सपर्ट को लगाया गया है।