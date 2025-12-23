Language
    मुजफ्फरपुर में भी कक्षा एक से 8वीं तक के स्कूल बंद, ठंड में सावधानियां बरतें के निर्देश

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड के चलते जिला दंडाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर व जिलाधिकारी को ओर से जारी निर्देश।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । muzaffarpur latest news : बिहार के मुजफ्फरपुर में बढ़ती कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

    बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए मुजफ्फरपुर के जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में एक कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

    जारी आदेश के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी सहित) में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई 24 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक स्थगित रहेगी।

    हालांकि कक्षा 9 से ऊपर के छात्रों की पढ़ाई पूर्व निर्धारित समय के अनुसार सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकेगी।

    जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय अत्यधिक ठंड के कारण लिया गया है, जिससे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

    वहीं प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता रहेगा। प्रशासन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) सहित संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुपालन की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

    साथ ही जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी को आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए अभिभावकों का कहना है कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो गया था।

    अब उम्मीद है कि मौसम सामान्य होने के बाद ही नियमित पठन-पाठन शुरू होगा। जिला प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और बच्चों को विशेष रूप से सुरक्षित रखें।