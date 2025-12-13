SBI की ATM मशीन को गैस कटर से काटा, मुजफ्फरपुर में लाखों की लूट की आशंका

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। पुलिस की तमाम गश्ती व्यवस्था को धता बताकर शहर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की इलाके में एसबीआई के एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया। गैस कटर से मशीन को काटकर लाखों रुपये उड़ा लिए गए।

शनिवार की सुबह घटना प्रकाश में आने के बाद सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। एफएसएल की टीम भी जांच को पहुंची। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है।

पुलिस का कहना है कि कितने राशि की चोरी की गई है, इसका अभी बैंक की ओर से नहीं बताया गया है। विदित हो कि कच्ची पक्की इलाके में पहले भी एटीम से चोरी की घटना हो चुकी है। बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए अभी तक चुनौती बनी है।