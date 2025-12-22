Language
    सांसद खेल महोत्सव: पुरुष वर्ग में मुजफ्फरपुर वालीबाल क्लब और महिला में भोला सिंह उच्च विद्यालय चैंपियन

    By Pramod Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:55 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें वालीबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कें ...और पढ़ें

     दो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिल्ली में आयोजित कबड्डी लीग में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सिकंदरपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल भवन में सोमवार को चार दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद डॉ. राजभूषण चौधरी, महापौर निर्मला देवी, विधायक व पूर्व मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, उप महापौर डॉ. मोनालिसा और जिला खेल पदाधिकारी राजेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

    उद्घाटन अवसर पर डॉ. राजभूषण चौधरी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया विजन से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेलों के माध्यम से फिट, अनुशासित और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव से चयनित दो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिल्ली में आयोजित कबड्डी लीग में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

    चार दिवसीय आयोजन में अंडर-18 बालक-बालिका और ओपन कैटेगरी में महिला एवं पुरुष वर्ग की कुल आठ खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। पहले दिन वालीबाल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले खेले गए।

    वालीबाल परिणाम

    अंडर-18 बालिका वर्ग में जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल विजेता और शेमफोर्ड फ्यूचुरिस्टिक स्कूल उपविजेता रहा। अंडर-18 बालक वर्ग में भी जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल ने खिताब जीता, जबकि सिक्स ब्रदर्स उपविजेता बने। महिला वर्ग में भोला सिंह उच्च विद्यालय, पुरुषोत्तमपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया और डीएवी पब्लिक स्कूल, मालीघाट दूसरे स्थान पर रहा। पुरुष वर्ग में मुजफ्फरपुर वालीबाल क्लब चैंपियन बना, जबकि सिक्स स्ट्राइकर्स उपविजेता रहे।

    बैडमिंटन परिणाम

    अंडर-18 बालक वर्ग में काव्या कश्यप ने प्रथम, हर्ष कुमार ने द्वितीय और आयुष राज ने तृतीय स्थान हासिल किया। अंडर-18 बालिका वर्ग में मुस्कान सहनी प्रथम, संध्या कुमारी द्वितीय और नीलाक्षी ठाकुर तृतीय रहीं। पुरुष वर्ग में गगन गूंज प्रथम, रवि कुमार द्वितीय और दुर्गेश कुमार गुप्ता तृतीय रहे। महिला वर्ग में आर्या ने पहला, पंखुड़ी रानी ने दूसरा और संजना रानी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

    टेबल टेनिस परिणाम

    अंडर-18 बालिका वर्ग में निलांजना शर्मा प्रथम, आर्ना सावणी द्वितीय और तेजस्वी तेजश्री तृतीय रहीं। महिला वर्ग में ज्योति त्रिगुणाया ने प्रथम, सान्या कुमारी ने द्वितीय और अल्का कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में आयुष राज प्रथम, मौलिक कुमार द्वितीय और दर्शित कुमार तृतीय रहे।

    आयोजन को सफल बनाने में शारीरिक शिक्षक रामकुमार राय शर्मा, मुकेश कुमार, अजय ठाकुर, अमरेश कुमार, समरेश कुमार, कुंदन राज, लाल बाबू सिंह, मनोज कुमार और मिथिलेश कुमार का विशेष योगदान रहा। मौके पर भाजपा प्रदेश नेता नवीन निषाद, किसान नेता नीरज नयन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।