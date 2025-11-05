Language
    विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं, मुजफ्फरपुर समेत 26 जिलों के डीईओ को अल्टीमेटम

    By Ajit Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:46 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर समेत 26 जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण अब तक नहीं हुआ है, जिसके चलते अपर मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीईओ को अल्टीमेटम दिया है। केवल 12 जिलों में ही वेतन संरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। 95% से कम शिक्षकों को वेतन देने वाले डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और तीन दिनों के भीतर वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है।

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। उच्चाधिकारी के आदेश के बावजूद बड़ी संख्या में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण नहीं हो सका है। 12 जिलों को छोड़कर कहीं भी शिक्षकों का वेतन संरक्षण का निर्धारण नहीं हुआ है।

    अपर मुख्य सचिव ने विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर समीक्षा की । इस क्रम में पाया गया कि 12 जिला में वेतन संरक्षण की प्रक्रिया पूरा किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकरमुजफ्फरपुर समेत 26 जिलों के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है।

    इसके साथ ही 95 प्रतिशत से कम शिक्षकों को वेतन देने वाले जिले के डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन भुगतान करने वाले जिलों में अररिया, अरवल, औरंगाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिला शामिल है।

    अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बाकी के सभी जिले हर हाल में तीन दिनों के अंदर वेतन भुगतान का आदेश दिया है। इसमें पटना और पूर्णिया जिले में अक्टूबर के लिए महज 62 प्रतिशत शिक्षकों का ही वेतन भुगतान किया गया।

    अपर मुख्य सचिव ने स्पष्टीकरण के साथ ही प्रपत्र क गठित करने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही जिन जिलों में सितम्बर में 95 प्रतिशत से कम शिक्षकों का भुगतान हुआ है, उनपर प्रपत्र क गठित करनेका आदेश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि किन कारणों से शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जवाब मांगा गया है।

    पीजी अंग्रेजी विभाग में होगा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार

    मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के पीजी अंग्रेजी विभाग में वेस्टर्न एंड इंडियन थ्योरी एंड प्रैक्सिस : मेजर इश्यूज एंड देयर कंटेम्पररी रेलवेंस विषय पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार होगा। इसको लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी गई है।

    पीजी अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो.बीएस राय ने कहा अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस में पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात विद्वान प्रो.कपिल कपूर, अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी से प्रो.डेविड वाल्टर ऐन्शन, भाषा वैज्ञानिक प्रो.प्रमोद के नायर, बीएचयू की अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो.अनीता सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो.रामानंद राय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रो. आलोक कुमार, विश्वभारती पश्चिम बंगाल से प्रो.अमृत सेन समेत अन्य विद्वान शामिल होंगे।

    प्राक्टर प्रो.बीएस राय ने बताया कान्फ्रेंस का 15 से 16 दिसंबर तक होगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। ब्रोशर जारी किया जा चुका है। बताया कि आयोजन को लेकर पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो.मधु शालिनी को आयोजन सचिव बनाया गया है।

    20 नवंबर तक शोधार्थी व प्रतिभागी एब्सट्रेक्ट भेज सकते हैं। इसे ईमेल से भी भेजा जाएगा। वहीं पूर्ण शोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पांच दिसंबर निर्धारित की गई है।