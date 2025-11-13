Language
    Sakra vidhan sabha Chunav Result: क्या फिर चलेगा जदयू का सिक्का? इस सुरक्षित सीट पर आमने-सामने का मुकाबला

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:58 PM (IST)

    Sakra election Result: मुजफ्फरपुर जिले की यह सुरक्षित सीट है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में यहां मतदान हुआ था। जिले की अन्य सीटों की तरह यहां भी जनसुराज के प्रत्याशी चुनाव मैदान में तो हैं, किंतु मुख्य मुकाबला दोनों प्रमुख गठबंधनों के प्रत्याशी के बीच ही माना जा रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। लोग इसका प्रभाव भी देखना चाह रहे हैं।

    Sakra election Result:इस सुरक्षित सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। 

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Sakra vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: जिले की इस सुरक्षित सीट पर आमने-सामने की टक्कर होने की वजह से कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। 

    जदयू से वर्तमान विधायक अशोक चौधरी के पुत्र आदित्य कुमार चुनाव मैदान में हैं तो दूसरी ओर पिछले कई बार से अपनी किस्मत आजमा रहे कांग्रेस के उमेश कुमार राम हैं। राजनीतिक प्रेक्षक यहां के मुकाबले को विरासत बचाने की लड़ाई के रूप में भी देख रहे हैं। 

    यहां अलग तरह की लड़ाई 

    सुरक्षित सीट (Sakra Vidhan sabha Chunav result)होने की वजह से यहां की लड़ाई अन्य सामान्य सीटों से अलग होती है। वर्ष 2020 में हुए चुनाव में भी यहां कड़ा मुकाबला ही देखने को मिला था। उस समय जदयू प्रत्याशी अशोक चौधरी को 67, 265 मत मिले थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के उमेश राम को 65,728 वोट मिले थे। इस तरह से देखा जाए तो 1,537 वोट के अंतर से जीत-हार का फैसला हुआ था। 

    कम अंतर से हार-जीत

    राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस बार भी जीत-हार का फैसला कुछ ही वोटों से होने वाला है। यह सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां वर्ष 1957 में पहला चुनाव हुआ था। जिसमें कांग्रेस के कपिल देव विजयी रहे थे। 

    सकरा विधानसभा सीट के प्रत्याशी 

    प्रत्याशियों के नाम   दल
     अशोक कुमार   बसपा
     आदित्य कुमार   जदयू
     उमेश कुमार राम   कांग्रेस
     राम सेवक पासवान   एसयूसीआइ
     रेणु कुमारी   जन सुराज
     शिव नारायण   समता पार्टी
     सचिंद्र कुमार   निर्दलीय
     सतीश कुमार   निर्दलीय

     

    वर्ष 2020 का चुनाव परिणाम

     प्रत्याशी   दल   प्राप्त मत
     अशोक कुमार चौधरी   जदयू   67265
     उमेश कुमार राम   कांग्रेस   65728

     

     

     