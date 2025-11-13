Sakra vidhan sabha Chunav Result: क्या फिर चलेगा जदयू का सिक्का? इस सुरक्षित सीट पर आमने-सामने का मुकाबला

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Sakra vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: जिले की इस सुरक्षित सीट पर आमने-सामने की टक्कर होने की वजह से कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जदयू से वर्तमान विधायक अशोक चौधरी के पुत्र आदित्य कुमार चुनाव मैदान में हैं तो दूसरी ओर पिछले कई बार से अपनी किस्मत आजमा रहे कांग्रेस के उमेश कुमार राम हैं। राजनीतिक प्रेक्षक यहां के मुकाबले को विरासत बचाने की लड़ाई के रूप में भी देख रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां अलग तरह की लड़ाई सुरक्षित सीट (Sakra Vidhan sabha Chunav result)होने की वजह से यहां की लड़ाई अन्य सामान्य सीटों से अलग होती है। वर्ष 2020 में हुए चुनाव में भी यहां कड़ा मुकाबला ही देखने को मिला था। उस समय जदयू प्रत्याशी अशोक चौधरी को 67, 265 मत मिले थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के उमेश राम को 65,728 वोट मिले थे। इस तरह से देखा जाए तो 1,537 वोट के अंतर से जीत-हार का फैसला हुआ था।

कम अंतर से हार-जीत राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस बार भी जीत-हार का फैसला कुछ ही वोटों से होने वाला है। यह सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां वर्ष 1957 में पहला चुनाव हुआ था। जिसमें कांग्रेस के कपिल देव विजयी रहे थे।