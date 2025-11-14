Sahebganj vidhan sabha Chunav Result : साहेबगंज सीट पर BJP के राजू कुमार सिंह और राजद के पृथ्वीनाथ राय के बीच टक्कर, क्या इस बार भाजपा मार पाएगी बाजी?

Sahebganj vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result : साहेबगंज विधानसभा सीट में बीजेपी के राजू कुमार सिंह और राजद के पृथ्वी राज बीचे में टक्कर है। अब देखना ये है, कि इस सीट में किस पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारता है? इस विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ।

साहेबगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला मुज़फ्फरपुर लगता है। ये वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1952 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस बृजनंदन विजयी रहे थे। 2020 में इस सीट से भाजपा के राजू कुमार सिंह विजयी रहे थे।