Sahebganj vidhan sabha chunav 2025 voting: जबरदस्त उत्साह, नौ बजे तक 15.86 प्रतिशत मतदान

By Ajit kumar Edited By: Ajit kumar

Bihar election voting 2025: मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह है। सुबह 9 बजे तक 15.86% मतदान हुआ, जो जिले में सबसे अधिक है। मंत्री राजू कुमार सिंह की वजह से इस सीट पर सबकी नजर है। यहाँ भाजपा के राजू कुमार सिंह और राजद के पृथ्वीनाथ राय के बीच मुकाबला है।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया मकतब में मतदाताओं की लंबी कतार। जागरण