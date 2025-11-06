Language
    Sahebganj vidhan sabha chunav 2025 voting: जबरदस्त उत्साह, नौ बजे तक 15.86 प्रतिशत मतदान

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:38 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह है। सुबह 9 बजे तक 15.86% मतदान हुआ, जो जिले में सबसे अधिक है। मंत्री राजू कुमार सिंह की वजह से इस सीट पर सबकी नजर है। यहाँ भाजपा के राजू कुमार सिंह और राजद के पृथ्वीनाथ राय के बीच मुकाबला है।

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया मकतब में मतदाताओं की लंबी कतार। जागरण 

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Sahebganj Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: मंत्री राजू कुमार सिंह की वजह से इस सीट पर सबकी नजर है। सुबह नौ बजे तक 15.86 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह जिले में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है।

    साहेबगंज विधानसभा सीट का अधिकांश इलाका ग्रामीण क्षेत्र है। इसकी वजह से यहां के लोगों ने पहले मतदान की अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद अन्य काम कर रहे हैं। यहां भाजपा के राजू कुमार का सिंह का मुकाबला राजद के पृथ्वीनाथ राय से है।