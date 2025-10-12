आरएसएस के सह सरकार्यवाह का आह्वान, जातीय भेदभाव को खत्म कर बनाएं समरस समाज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर पथ संचलन व शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। सकरा खंड के रामकृष्ण मंडल में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने कहा कि आज हिन्दू समाज के बीच जातीय आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म कर समरस समाज बनाने का समय आ गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया कि शताब्दी वर्ष पर सात प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना है। संघ का कार्य शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का है। संघ के संस्थापक डा. केशव राव बलीराम हेडगेवार का मानना था कि व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन और समाज परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होता है।

इसलिए संघ का कार्य देश भर के प्रत्येक भौगोलिक इकाई एवं समाज के सभी वर्गों में होना चाहिए ताकि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सके। संघ की रचना में 12- 15 गांव का भौगोलिक समूह, जिसको रामकृष्ण मंडल नाम दिया गया है।

संघ के स्वयंसेवक पांच विषय सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी भाव और नागरिक कर्तव्य को लेकर प्रत्येक हिंदू घरों तक जाएंगे। उनको जागरूक करेंगे। महानगर प्रचार प्रमुख अजय कुमार ने कहा कि इस साल अलग-अलग बस्ती में आयोजन किया जा रहा हैं। एक साल तक यह कार्यक्रम चलेगा।

पेंशनर समाज के कार्यकारिणी की बैठक मुजफ्फरपुर : बिहार पेंशनर समाज के जिला कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक सह वरिष्ठ सदस्य सम्मान समारोह का आयोजन माध्यमिक शिक्षक संघ भवन माड़ीपुर के सभागार में सभापति नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई।

इसमें बड़ी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया। समारोह में सेवानिवृत प्रधानाध्यापक तथा बिहार पेंशनर समाज कुढ़नी शाखा के पूर्व अध्यक्ष एवं सरैया शाखा के वर्तमान अध्यक्ष देव नारायण प्रसाद सिंह को सम्मानित किया गया। उन्हें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष बिहार पेंशनर समाज के रघुवंश प्रसाद सिंह ने शाल, माला, मोमेंटो एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने देव नारायण प्रसाद सिंह के सेवाकाल के कार्यो उल्लेख किया।