उत्तर बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग, 31 में 14 सीटों पर 70% पार, मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर अव्वल, दरभंगा पीछे

दिलीप जायसवाल, मुजफ्फरपुर। पूरे बिहार में रिकार्ड मतदान में उत्तर बिहार भी पीछे नहीं रहा। यहां के मतदाताओं ने भी खूब भागीदारी की है। चुनाव को लेकर खूब उत्साह दिखाया है। 31 में से 14 विधानसभा सीटों पर इस बार मतदान का आंकड़ा 70 प्रतिशत के पार चला गया। इसमें समस्तीपुर जिले की 10 में से सात और मुजफ्फरपुर की 11 में विधानसभा की सात सीटें शामिल रहीं। इनमें तीन पर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं।

दरभंगा का कोई भी विधानसभा क्षेत्र 70 के पास नहीं पहुंचा। उस जिले में सबसे अधिक मतदान बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां 67.95 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। दरभंगा नगर सीट पर सबसे कम 59.93 प्रतिशत मतदान हुआ। हालांकि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है, इसमें घट-बढ़ हो सकती है।

छह सीटों पर 70 प्रतिशत से अधिक मतदान मुजफ्फरपुर में प्रशासन द्वारा रात पौने 10 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार 11 में से छह सीटों पर 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। इनमें बोचहां में 76.35 प्रतिशत, सकरा में 75.35, मीनापुर में 74.94, बरूराज में 73.50, पारू में 72.62, कुढ़नी में 74.8 और कांटी 71.92 प्रतिशत मतदान हुआ।

मुजफ्फरपुर, औराई, गायघाट, साहेबगंज सीटों पर 70 प्रतिशत से कम मतदान हुआ। इनमें साहेबगंज से पयर्टन मंत्री और कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में सबसे कम मुजफ्फरपुर सीट पर 59.26 प्रतिशत मतदान हुआ। साहेबगंज में 68.66, गायघाट 68.4 और औराई में 66.58 प्रतिशत मतदान हुआ।