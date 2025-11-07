Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग, 31 में 14 सीटों पर 70% पार, मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर अव्वल, दरभंगा पीछे

    By DILIP KUMAR JAISWALEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:01 PM (IST)

    उत्तर बिहार में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसमें 31 में से 14 सीटों पर 70% से अधिक वोटिंग हुई। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया, जबकि दरभंगा में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। कई विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग

    दिलीप जायसवाल, मुजफ्फरपुर। पूरे बिहार में रिकार्ड मतदान में उत्तर बिहार भी पीछे नहीं रहा। यहां के मतदाताओं ने भी खूब भागीदारी की है। चुनाव को लेकर खूब उत्साह दिखाया है। 31 में से 14 विधानसभा सीटों पर इस बार मतदान का आंकड़ा 70 प्रतिशत के पार चला गया। इसमें समस्तीपुर जिले की 10 में से सात और मुजफ्फरपुर की 11 में विधानसभा की सात सीटें शामिल रहीं। इनमें तीन पर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा का कोई भी विधानसभा क्षेत्र 70 के पास नहीं पहुंचा। उस जिले में सबसे अधिक मतदान बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां 67.95 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। दरभंगा नगर सीट पर सबसे कम 59.93 प्रतिशत मतदान हुआ। हालांकि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है, इसमें घट-बढ़ हो सकती है। 

    छह सीटों पर 70 प्रतिशत से अधिक मतदान

    मुजफ्फरपुर में प्रशासन द्वारा रात पौने 10 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार 11 में से छह सीटों पर 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। इनमें बोचहां में 76.35 प्रतिशत, सकरा में 75.35, मीनापुर में 74.94, बरूराज में 73.50, पारू में 72.62, कुढ़नी में 74.8 और कांटी 71.92 प्रतिशत मतदान हुआ। 

    मुजफ्फरपुर, औराई, गायघाट, साहेबगंज सीटों पर 70 प्रतिशत से कम मतदान हुआ। इनमें साहेबगंज से पयर्टन मंत्री और कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में सबसे कम मुजफ्फरपुर सीट पर 59.26 प्रतिशत मतदान हुआ। साहेबगंज में 68.66, गायघाट 68.4 और औराई में 66.58 प्रतिशत मतदान हुआ। 

    कल्याणपुर में 73.62 प्रतिशत मतदान

    समस्तीपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी रोशन कुशवाहा ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि कल्याणपुर में 73.62 प्रतिशत, वारिसनगर में 72, समस्तीपुर में 72.12, उजियारपुर में 70.72, सरायरंजन में 73.33, मोहिउद्दीननगर में 70.40 व हसनपुर में छह बजे तक 70.30 प्रतिशत मतदान हुआ।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: पटना में 58.12% मतदान, ग्रामीण चेतना की जीत, अलसाए रहे शहरी मतदाता

     

    सरायरंजन से जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री और कल्याणपुर (सु.) जदयू प्रत्याशी और सूचना जनसंपर्क मंत्री खड़े हैं। जिले की विभूतिपुर (67.48), रोसड़ा (67.17) और मोरवा (68.95) ऐसी सीटें रहीं, जहां 70 से कम मतदान हुआ। हालांकि इन सीटों पर 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।