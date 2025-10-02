Ravan Dahan 2025: मुजफ्फरपुर के मड़वन में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप जलाया जाएगा रावण का पुतला

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। रावण दहन दशहरे के दिन किया जाने वाला प्रमुख अनुष्ठान है। जिले के मड़वन प्रखंड के पानापुर करियात थाना क्षेत्र स्थित रक्सा बहादुर चौक शिवालय धाम परिसर में रावण व कुम्भकर्ण का 61 व 51 फीट ऊंचे पुतले का दहन होगा।

रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम को प्रदोष काल में होता है।

यह समय सूर्यास्त के बाद का होता है, जब रावण के पुतले को जलाया जाता है।

रावण दहन के दौरान सावधानियां

रावण दहन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं।

लोगों को पुतले से दूर रहने की सलाह दी जाती है।

कुछ जगहों पर रावण दहन पर बारिश का साया मंडरा रहा है। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बुधवार की रात से ही जो बारिश का क्रम आरंभ हुआ वह सुबह तक चलता रहा है। गुरुवार को भी आसमान में बादल छाए रहने इसकी आशंका है।