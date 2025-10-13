Bihar Politics: इस जिले की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पारस की पार्टी, थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिले के सभी ग्यारह विधानसभा क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार उतारेगी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सोमवार को पार्टी नेताओं की आपात बैठक भगवानपुर स्थित जिला जिला कार्यालय में बुलाई गई है, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा।

यह जानकारी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने दी। प्रदेश नेतृत्व के दिए गए निर्देशों के अनुसार मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभाओं में प्रत्याशियों की चयन के लिए निर्णय लिया जाएगा। प्रत्याशियों से बायोडेटा एवं आवेदन लेकर प्रदेश कार्यालय को सौंपा जाएगा। पार्टी छोटे दलों से समझौता कर तीसरा मोर्चा तैयार कर चुनाव में उतरेगी। दो दिनों के अवकाश के बाद से फिर शुरू हुआ नामांकन दो दिनों के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से नामांकन शुरू हुआ। पिछले शनिवार और रविवार को अवकाश था। इस कारण नाजिर रसीद कटा और न नामांकन हुआ। सोमवार से नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की भी संख्या बढ़ने की संभावना है। 10 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस दौरान कांटी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी की ओर से विरेंद्र कुमार विश्वास ने नामांकन किया था, जबकि अब तक 20 से अधिक प्रत्याशियों ने नाजिर रसीद कटाया है।

इसमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के पुत्र संजीव कुमार शर्मा का नाम भी शामिल है। हालांकि अब तक भाजपा, जदयू, राजद या कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों की ओर से किसी ने भी नाजिर रसीद नहीं कटवाया है। इसका प्रमुख कारण और प्रत्याशियों की नामों की घाेषणा नहीं होना रहा। सोमवार से स्थिति में बदलाव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सभी दल आने वाले 24 घंटे के अंदर अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देंगे।

मंगलवार से नामांकन के लिए भीड़ उमड़ेगी। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो जिन प्रत्याशियों ने रसीद कटवाया है, उन्होंने मंगलवार को पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन करने पहुंचेंगे। इसे लेकर सोमवार से समाहरणालय परिसर और इसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी जाएगी, ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो।