    फॉग में भी समय पर दौड़ेंगी ट्रेनें, Indian Railways ने शुरू किया विंटर सेफ्टी ड्राइव 2025

    By GOPAL TIWARIEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    Indian Railways: ठंड आते ही यात्रियों को कम से दो चिंताएं जरूर सताती हैं। पहली ट्रनों के रद होने की और दूसरी उसके घंटों लेट चलने की। दोनों ही स्थिति यात्री के लिए कष्टकारी होती है। इस बार समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए विंटर सेफ्टी ड्राइव 2025 चलाने का आदेश दिया है। इसमें तकनीक, मानीटरिंग और ग्राउंड स्तर की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। उनका दावा है कि इससे ऑन टाइम रनिंग में सुधार होगा। 

    Indian Railways:डीआरएम के आदेश के बाद हर स्तर पर तेजी से काम चल रहा है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Indian Railways winter fog plan: ठंड ठिठुराने के साथ ही साथ आवागमन व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। खासकर ट्रेन यातायात को। विंटर शेड्यूल जारी होते ही ठंड की वजह से पूरे सत्र के लिए कई ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर कोहरे की वजह से ट्रेनें सामान्य की तुलना में अधिक देरी से चलती हैं। ऐसे में यात्रियों को खूब परेशानी होती है। 

    ठंड एक चुनौती 

    समस्तीपुर रेल मंडल ने इस बार ठंड के मौसम को चुनौती के रूप में लिया है। यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा के आदेश के बाद विंटर सेफ्टी ड्राइव 2025 या फॉग सेफ्टी ड्राइव को मिशन मोड में शुरू कर दिया गया है। 

    निरीक्षण पर विशेष बल 

    इसके लिए ट्रैक की सुरक्षा के साथ-साथ उन प्वाइंट्स और क्रॉसिंग पर ध्यान दिया जा रहा है जिसके ठंड की वजह से प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसकी विशेष रूप से जांच की जा रही है। जो महत्वपूर्ण लोकेशन हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही साथ ब्रिज एवं कल्वर्ट का निरीक्षण भी किया जा रहा है। 

    रात में पेट्रोलिंग की तैयारी 

    महत्वपूर्ण प्वाइंट्स पर लुब्रिकेशन का काम भी किया जा रहा है। उसी तरह से सिग्नल विभाग की ओर से काम किए जा रहे हैं। सभी संबंधित उपकरणों के केबल, कलर लाइट सिग्नल और इंटरलाकिंग सिस्टम की जांच की जा रही है। ठंड के समय यह देखा गया है कि रात में कोहरे का प्रकोप सर्वाधिक होता है। इसके मद्देनजर रात में पेट्रोलिंग के उपकरण तैयार कर लिए गए हैं। 

    क्रू और ट्रैफिक संचालन 

    विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार क्रू और ट्रैफिक विभाग को फाग पैटर्न को फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ इंजीनियरिंग, सिग्नल, दूरसंचार, क्रू, ट्रैफिक, कामर्शियल एवं आरपीएफ की ओर से विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

    कोहरे के दौरान लोको पायलट को कोई परेशानी न हो इसके लिए फॉग सेफ्टी डिवाइस सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी मदद से कम विजिबिलिटी में भी सिग्नल लास के जोखिम को कम से कम किया जा सकता है। 

    इन उपयों को अपनाने की भी सलाह 

    • स्पीड रेस्ट्रिक्शन का पालन करना
    • क्रू-लाबी में विशेष सुरक्षा संवाद कायम रखना
    • विद्युत एवं ओएचई का लगातार निरीक्षण

    प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं, प्रतीक्षालय, लाइटिंग, अनाउंसमेंट, निगरानी बढ़ाई गई है। कोहरे को देखते हुए संरक्षा समस्तीपुर मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विंटर सेफ्टी के सभी उपायों को लागू करते हुए मंडल के सभी विभाग ने मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। हमारा लक्ष्य यह है कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद ट्रेन सेवाएं सुरक्षित, विश्वसनीय और सुचारू रूप से मिलतीं रहे।

    ज्योति प्रकाश मिश्रा, डीआरएम, समस्तीपुर रेल मंडल