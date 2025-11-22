Railway News: वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर काम के चलते एक जोड़ी ट्रेन रद, 8 का बदला गया रूट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। झांसी डीविजन के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म-तीन पर वाशिंग एप्रन का कार्य चलेगा। यह कार्य 25 से 08 जनवरी तक 43 दिनों तक चलेगा। इसको लेकर सप्ताहिकी एक जोड़ी ट्रेन रद कर दी गई है तथा ग्वालियर-बरौनी सहित 8 ट्रेनों का रुट डायवर्ट कर चलायी जाएगी। इसकी सूचना झांसी डीविजन ने पूर्व मध्य रेल सहित उस रुट के सारे रेल डीविजन को दे दिया गया है।

29 नवंबर को रक्सौल से उदना के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन 05559 और 05560 उदना से 30 नवंबर को रक्सौल आने वाली ट्रेन रद रहेगी। वहीं, दरभंगा-अहमदाबाद 09466 स्पेशल ट्रेन एक दिसंबर से पांच जनवरी तक कानपुर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के बादले बीणा, गुणा होते गुजरेगी। वापसी में 09465 अहमदाबाद-बरौनी स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर से दो जनवरी तक इसी रुट से जाएगी। ग्वालियर से वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के बदले कानपुर होकर जाएगी। बरौनी जाने वाली 11123 ग्वालियर एक्सप्रेस 25 से आठ जनवरी तक ग्वालियर-वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के बदले कानपुर सेंट्रल से जाएगी। वापसी में 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस 24 नवंबर से सात जनवरी तक उसी रास्ते से जाएगी।