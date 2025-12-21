रेल यात्रियों को झटका, 26 दिसंबर से मुजफ्फरपुर से दिल्ली-मुंबई समेत अन्य जगहों के टिकट महंगे

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। General Class Fare: नए साल से ठीक पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी का एलान करते हुए स्पष्ट किया है कि 26 दिसंबर 2025 से जनरल, मेल/एक्सप्रेस और एसी श्रेणियों के टिकट महंगे हो जाएंगे। इस फैसले का सीधा असर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।

मुजफ्फरपुर से यात्रा महंगी किराया बढ़ने से अब मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, हावड़ा समेत अन्य बड़े शहरों की रेल यात्रा महंगी हो जाएगी। रोजाना रेल से सफर करने वाले यात्रियों के मासिक खर्च में भी इजाफा होगा। किए गए हैं ये बदलाव जनरल क्लास में 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर एक पैसा प्रति किलोमीटर,

जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और एसी श्रेणियों में दो पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है।

हालांकि, 215 किलोमीटर तक की साधारण श्रेणी यात्रा पर किराया यथावत रखा गया है। रेलवे ने बताया कि 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा पर यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह वृद्धि भले ही मामूली दिखे, लेकिन लंबी दूरी के यात्रियों पर इसका असर स्पष्ट रूप से दिखेगा।

मुजफ्फरपुर से प्रमुख शहरों तक बढ़ा किराया (रुपये में) क्र. शहर जनरल स्लीपर / मेल-एक्सप्रेस AC-2 I दिल्ली 8.35 21.00 21.00 II मुंबई 15.45 35.20 35.20 III चेन्नई 18.47 41.24 41.24 IV अहमदाबाद 16.22 36.74 36.74 V हैदराबाद 16.75 37.80 37.80 VI हावड़ा 3.51 11.32 11.32 सुपरफास्ट चार्ज (पहले जैसा लागू रहेगा) रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सुपरफास्ट ट्रेनों पर पहले से लागू अधिभार में कोई बदलाव नहीं किया गया है— AC प्रथम श्रेणी : ₹75

AC द्वितीय श्रेणी (2 Tier) : ₹45

प्रथम श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस) : ₹45

AC तृतीय श्रेणी (3 Tier) : ₹45

AC चेयर कार : ₹45

स्लीपर (मेल/एक्सप्रेस) : ₹30

सेकेंड सिटिंग (मेल/एक्सप्रेस) : ₹15 रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्षों में रेल नेटवर्क विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से परिचालन लागत में काफी वृद्धि हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए किराए में सीमित और संतुलित बढ़ोतरी की गई है, ताकि यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न्यूनतम रहे।