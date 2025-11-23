Language
    रेलवे फर्जी भर्ती मामले में एक और खुलासा, उत्तर प्रदेश के कौशांबी से जुड़ा तार

    By GOPAL TIWARIEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    Railway Job Scam: रेलवे में फर्जी भर्ती मामले में एक नया मोड़ आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से जुड़े तार सामने आए हैं। जांचकर्ताओं को संदिग्ध लेनदेन और दस्तावेज मिले हैं, जो भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का संकेत देते हैं। पुलिस अब कौशांबी में जांच तेज करने की तैयारी में है, ताकि घोटाले में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ा जा सके।

    बेरोजगार युवकों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी। प्रतीकात्मक फोटो

    गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। Railway Recruitment Scam: रेलवे में फर्जी भर्ती के तार उत्तर प्रदेश के कौशांबी से भी जुड़ गया है। मामले के एक आरोपित दीपक तिवारी को कौशांबी पुलिस साथ ले गई। सोनपुर में फर्जी भर्ती मामले में वह हाजीपुर जेल में बंद था।

    इस मामले में उसे जमानत मिल चुकी थी। इसके अलावा उसे उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में बेरोजगार युवकों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी में भी जमानत मिल गई थी, मगर कौशांबी जिले के संदीपनघाट थाने में दर्ज कांड में उसे जमानत नहीं मिली थी। इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया।

    कौशांबी पुलिस ने रेल एसपी वीणा कुमारी से संपर्क कर सोनपुर रेलवे में हुए फर्जी भर्ती का सारा ब्योरा भी लिया है। दीपक को कौशांबी जेल में रखा गया है। रेल एसपी वीणा कुमारी ने बताया कि दीपक से जुड़ी जानकारी कौशांबी पुलिस को दे दी गई है।

    ईडी भी इस केस को देख रही है। उसे भी सारा ब्योरा उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि कौशांबी के संदीपनघाट थाने के लोकीपुर ग्राम निवासी स्व. सुभाष चंद्र के पुत्र अवनीश कुमार ने चार जालसाजों पर प्राथमिकी कराई थी।

    रेलवे में भर्ती के नाम पर चार बार में साढ़े नौ लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया। इसमें प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाने के पुरामुफ्ती गेट (भारत हास्पिटल के पास) के निवासी संदीप कुमार पटेल, नैनी प्रयागराज के उसी थाना क्षेत्र के एडीए कालोनी निवासी अंकित मिश्रा, पूर्वी चंपारण के डुमरियाघाट थाने के सेमुआपुर, हुस्सैनी गांव निवासी दीपक तिवारी तथा गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के फुलहर खुर्द फुलहर निवासी राघवेंद्र शुक्ला उर्फ मनीष उर्फ अनिल पांडेय को आरोपित किया।

    पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह प्रयागराज में एक पावर हाउस में संविदा पर नौकरी कर रहा था। आरोपित संदीप कुमार पटेल ने रेलवे में नौकरी दिलाने की बात कही। बोला खेल कोटा से ग्रुप डी में नौकरी लगवा दूंगा। सब्जबाग दिखाकर साढ़े नौ लाख रुपये ठग लिए।