Muzaffarpur News: लिफ्ट हादसे पर रेलवे बोर्ड सख्त, समस्तीपुर मंडल के दो अधिकारी दिल्ली तलब

दरभंगा जंक्शन पर लिफ्ट में बच्चे फंसने की घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। समस्तीपुर डिवीजन के बिजली विभाग के इंजीनियर सहित अन्य अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ ने सुरक्षा बैठक की जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और आगामी त्योहारों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दरभंगा जंक्शन पर लिफ्ट में बच्चे फंसने का मामला सामने आने से रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लिया है। इसको लेकर समस्तीपुर डिवीजन के बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ अन्य रेल अधिकारियों को तलब किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद वे लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए है। उनसे वहां दिल्ली में पूछताछ की जाएगी। इसको लेकर रेलवे बोर्ड के आदेश पर सभी आरपीएफ को सतर्क किया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने अधीनस्थ कर्मियों के साथ सुरक्षा सम्मेलन लिया। यात्रियों की सुरक्षा के साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा को मजबूत करने पर बल दिया। असामाजिक तत्वों की पहचान, अपराधों पर लगाम लगाने, यात्रियों से बेहतर तालमेल बैठाने पर जोर दिया। आरपीएफ अधिकारी अपने जवानों को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने, जागरूकता अभियान चलाने व यात्रियों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध रहने के निर्देश दिए।