    Muzaffarpur News: लिफ्ट हादसे पर रेलवे बोर्ड सख्त, समस्तीपुर मंडल के दो अधिकारी दिल्ली तलब

    By Gopal Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:54 PM (IST)

    दरभंगा जंक्शन पर लिफ्ट में बच्चे फंसने की घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। समस्तीपुर डिवीजन के बिजली विभाग के इंजीनियर सहित अन्य अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ ने सुरक्षा बैठक की जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और आगामी त्योहारों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

    लिफ्ट हादसे पर रेलवे बोर्ड सख्त। (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दरभंगा जंक्शन पर लिफ्ट में बच्चे फंसने का मामला सामने आने से रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लिया है। इसको लेकर समस्तीपुर डिवीजन के बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ अन्य रेल अधिकारियों को तलब किया गया है।

    इसके बाद वे लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए है। उनसे वहां दिल्ली में पूछताछ की जाएगी। इसको लेकर रेलवे बोर्ड के आदेश पर सभी आरपीएफ को सतर्क किया गया है।

    मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने अधीनस्थ कर्मियों के साथ सुरक्षा सम्मेलन लिया। यात्रियों की सुरक्षा के साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा को मजबूत करने पर बल दिया।

    असामाजिक तत्वों की पहचान, अपराधों पर लगाम लगाने, यात्रियों से बेहतर तालमेल बैठाने पर जोर दिया। आरपीएफ अधिकारी अपने जवानों को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने, जागरूकता अभियान चलाने व यात्रियों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध रहने के निर्देश दिए।

    अधिकारियों व स्टाफ को रेलवे बोर्ड नई दिल्ली, मुख्यालय हाजीपुर व मंडल सुरक्षा आयुक्त समस्तीपुर के आदेश पर आयोजित किया गया।

    आगामी दीपावली व छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के साथ रेल की संरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा। उपस्थित बल सदस्यों को ग्रीवांस के बारे में पूछा गया, तो किसी प्रकार का कोई सामूहिक या व्यक्तिगत ग्रीवांस नहीं बताया।