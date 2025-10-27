बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री, 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव संग पहली सभा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आम सभा 29 अक्टूबर को सकरा में होगी। सकरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम के पक्ष में सभा कर राहुल गांधी बिहार चुनाव में अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कहा कि राजीव गांधी की सभा की तैयारी की जा रही है।

संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे आईएनडीआईए के नेता

चुनाव की तैयारी को लेकर आईएनडीआईए की बैठक रविवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में हुई।

महागठबंधन के संयोजक एवं जिला राजद रमेश गुप्ता ने कहा ने कि जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र से घटक दल के उम्मीदवारों के समर्थन में महागठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ता संयुक्त अभियान चलाएंगे।

बैठक के बाद महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के जिला अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से तिलक मैदान में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। बैठक में भाकपा माले के कृष्ण मोहन कुमार, सीपीएम के दिनेश भगत, रामकिशोर झा, वीआईपी के मनोज सहनी एवं सीपीआई के सुनील कुमार शामिल रहे।