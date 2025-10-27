Language
    बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री, 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव संग पहली सभा

    By Pramod Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:04 AM (IST)

    राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 29 अक्टूबर को सकरा में एक संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे, जहाँ राहुल गांधी बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम के समर्थन में प्रचार की शुरुआत करेंगे। इंडिया गठबंधन ने चुनाव की तैयारी के लिए बैठक की और संयुक्त रूप से चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। महागठबंधन के नेता सभी विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त प्रचार अभियान चलाएंगे।

    सकरा में 29 को होगी राहुल व तेजस्वी यादव की सभा

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आम सभा 29 अक्टूबर को सकरा में होगी। सकरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम के पक्ष में सभा कर राहुल गांधी बिहार चुनाव में अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। 

    कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कहा कि राजीव गांधी की सभा की तैयारी की जा रही है।

    संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे आईएनडीआईए के नेता

    चुनाव की तैयारी को लेकर आईएनडीआईए की बैठक रविवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में हुई। 

    महागठबंधन के संयोजक एवं जिला राजद रमेश गुप्ता ने कहा ने कि जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र से घटक दल के उम्मीदवारों के समर्थन में महागठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ता संयुक्त अभियान चलाएंगे। 

    बैठक के बाद महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के जिला अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से तिलक मैदान में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। बैठक में भाकपा माले के कृष्ण मोहन कुमार, सीपीएम के दिनेश भगत, रामकिशोर झा, वीआईपी के मनोज सहनी एवं सीपीआई के सुनील कुमार शामिल रहे।