अतिक्रमण की गिरफ्त में PWD रोड, हाईवे पर जाम और पुलिस की अनदेखी
देवरिया थाना क्षेत्र में पीडब्लूडी रोड, गंडक प्रोजेक्ट और कैलाश मठ की जमीन पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। फुटपाथ पर दुकानों के कारण हाईवे पर जाम लगता है। देव ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पारू। देवरिया थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी रोड के बाया नदी पुल से लेकर गंडक प्रोजेक्ट, विशुनपुर सरैया कैलाश मठ और जिला परिषद की जमीन पर अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। यहां पक्के मकान और झुग्गी झोपड़ी बनाकर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। फुटपाथ पर दुकानदारों के कारण स्टेट हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
देवरिया चौक के दोनों किनारे कुछ दुकानदारों ने रोड से सटाकर दुकानों का निर्माण कर लिया है। बाया नदी पुल पर फुटपाथी दुकानदारों ने ठेला लगा रखा है, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित होता है और घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। बावजूद इसके देवरिया थाने की पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन
इसी तरह गंडक प्रोजेक्ट की जमीन पर भी अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। वैशाली कैनाल से जुड़ी केशोपुर उप वितरणी पर विशुनपुर सरैया गांव के 24 लोगों ने कब्जा कर घर बना रखा है। जिला परिषद की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गई हैं, जबकि कोठी मैनेजर शशि सिंह ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है।
उल्लेखनीय है कि विशुनपुर सरैया गांव स्थित कैलाश मठ की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ मठाधीश ने न्यास बोर्ड और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अंचलाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि गंडक की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विभाग के अवर प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार द्वारा पत्र भेजा गया है। कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।