अतिक्रमण की गिरफ्त में PWD रोड, हाईवे पर जाम और पुलिस की अनदेखी

संवाद सहयोगी, पारू। देवरिया थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी रोड के बाया नदी पुल से लेकर गंडक प्रोजेक्ट, विशुनपुर सरैया कैलाश मठ और जिला परिषद की जमीन पर अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। यहां पक्के मकान और झुग्गी झोपड़ी बनाकर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। फुटपाथ पर दुकानदारों के कारण स्टेट हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

देवरिया चौक के दोनों किनारे कुछ दुकानदारों ने रोड से सटाकर दुकानों का निर्माण कर लिया है। बाया नदी पुल पर फुटपाथी दुकानदारों ने ठेला लगा रखा है, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित होता है और घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। बावजूद इसके देवरिया थाने की पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन इसी तरह गंडक प्रोजेक्ट की जमीन पर भी अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। वैशाली कैनाल से जुड़ी केशोपुर उप वितरणी पर विशुनपुर सरैया गांव के 24 लोगों ने कब्जा कर घर बना रखा है। जिला परिषद की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गई हैं, जबकि कोठी मैनेजर शशि सिंह ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है।