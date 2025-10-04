6 घंटे बाद लाइन चालू होगी...अनावश्यक फोन ना करें, आंधी-बारिश के बाद मुजफ्फरपुर बिजली विभाग के जेई का मैसेज

Muzaffarpur Electricity Supplyविगत 15 घंटे से मुजफ्फरपुर में हो रही आंधी और बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। पिछले करीब छह घंटे से भी अधिक समय से आपूर्ति बाधित होने की वजह से कई मोहल्लों में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए और तार टूट गए हैं।

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। चक्रवात के प्रभाव के कारण विगत 15 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से जिले की बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। छह घंटे से ही अधिक समय से ब्लैक आउट है। कई इलाके अंधेरे में हैं। पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मिली जानकारी के अनुसार आंधी बारिश के कारण 33 केवी लाइन ब्रेकडाउन हो गई है। इसकी वजह से मिस्काट, हाथी चौक और बीएमपी 6 पावर हाउस की लाइन बाधित हो गई है। इसकी वजह से इन इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है।

इस बीच जब लोगों ने विभाग को फोन करना शुरू किया तो मिस्काट के जेई ने 33 केवी लाइन ब्रेकडाउन होने का हवाला देते हुए कहा कि तकरीबन 6 घंटे बाद लाइन चालू होने की संभावना है । इसके साथ ही धैर्य रखते हुए अनावश्यक फोन नहीं करने की भी सलाह दी है।

मुजफ्फरपुर में आंधी और बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए और तार टूट गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। प्रभावित क्षेत्रों में अहियापुर, ब्रह्मपुरा, पताही, लक्ष्मी चौक, दादर, भगवानपुर, गोबरसही, रहुआ, बेला, मुहशरी, कुढ़नी, मड़वन, कांटी, मोतीपुर, साहेबगंज, कटरा और औराई शामिल हैं।

बिजली आपूर्ति बहाली के प्रयास बिजली विभाग के कर्मचारी युद्धस्तर पर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले ग्रिड और संचरण सेवा को दुरुस्त किया जा रहा है। उसके बाद 11 केवी और फिर गली-मोहल्ले की तारों को दुरुस्त किया जा रहा है। काफी संख्या में तार-पोल गिरने से इसे दुरुस्त करने में समय लग रहा है।

पावर सब स्टेशन की स्थिति बेला पावर सब स्टेशन के सारे फीडर ठप हो गए। फीडरों की बिजली देर रात तक ठप रही। मिस्काट पावर सब स्टेशन एरिया के जिला स्कूल फीडर में देर रात तक बिजली नहीं आई। रामदयालु में एक ट्रांसफार्मर के समीप डिश पंक्चर होने से आठ बजे के बाद बिजली दी गई।