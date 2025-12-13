पोस्ट ऑफिस में डिजिटल क्रांति, QR कोड से खत्म हुई खुदरा पैसों की किचकिच

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।cashless post office India: डाक विभाग में दो दिसंबर से क्यूआर कोड से स्पीड पोस्ट, पार्सल सहित अन्य बुकिंग लागू होने से 21 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। खुदरा पेसे को लेकर रोज-रोज की झंझट से डाक कर्मियों की मुक्ति मिल गई है। इसको लेकर उपभोक्ता और डाक कर्मी दोनों राहत महसूस कर रहे हैं। काउंटरों पर घंटों लाइन में लगने वाली भीड़ भी काफी कम हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को प्रधान डाकघर की दोपहर में जब पड़ताल की गई तो कई ग्राहकों ने क्यूआर कोर्ड लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गोबरसही निवासी उपभोक्ता शैलेश कुमार ने बताया कि क्यूआर कोड से भुगतान होने पर काफी सुविधा हो गई।

पहले खुदरा पैसे के लिए बहस भी हो जाता था। अब तो बुकिंग का रेट सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्यूआर कोड के साथ आ जाता है। इसका पूरा श्रेय पोस्ट मास्टर जनरल पवन कुमार सिंह को जाता है। इसके पहले वाले पोस्ट मास्टर जनरल इसको बिना लागू किए ही चले गए।

उनके समय में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जबकि यह सिस्टम मुजफ्फरपुर छोड़ पूरे देश में लगू है। वर्तमान पीएमजी ने इसको लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर से पत्राचार कर यह व्यवस्था लागू कराई है। उसके बाद एक दिसंबर से ट्रायल कर दो दिसंबर से पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म पर ला दिया है। इससे ग्राहकों में प्रसन्नता बढ़ गई है। बता दें कि डिजिटल सेवा मुजफ्फरपुर सहित पूरे नार्थ रीजन के 3600 डाकघरों में लागू हो चुकी है।