    पोस्ट ऑफिस में डिजिटल क्रांति, QR कोड से खत्म हुई खुदरा पैसों की किचकिच

    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    India Post digital payment: मुजफ्फरपुर डाक विभाग में क्यूआर कोड से भुगतान शुरू होने से ग्राहकों और डाक कर्मियों को खुदरा पैसों की झंझट से मुक्ति मिली ...और पढ़ें

    post office UPI QR: पीएलआइ में भी शीघ्र क्यूआर कोड से होगी भुगतान की सुविधा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।cashless post office India: डाक विभाग में दो दिसंबर से क्यूआर कोड से स्पीड पोस्ट, पार्सल सहित अन्य बुकिंग लागू होने से 21 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है।

    खुदरा पेसे को लेकर रोज-रोज की झंझट से डाक कर्मियों की मुक्ति मिल गई है। इसको लेकर उपभोक्ता और डाक कर्मी दोनों राहत महसूस कर रहे हैं। काउंटरों पर घंटों लाइन में लगने वाली भीड़ भी काफी कम हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को प्रधान डाकघर की दोपहर में जब पड़ताल की गई तो कई ग्राहकों ने क्यूआर कोर्ड लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गोबरसही निवासी उपभोक्ता शैलेश कुमार ने बताया कि क्यूआर कोड से भुगतान होने पर काफी सुविधा हो गई।

    पहले खुदरा पैसे के लिए बहस भी हो जाता था। अब तो बुकिंग का रेट सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्यूआर कोड के साथ आ जाता है। इसका पूरा श्रेय पोस्ट मास्टर जनरल पवन कुमार सिंह को जाता है। इसके पहले वाले पोस्ट मास्टर जनरल इसको बिना लागू किए ही चले गए।

    उनके समय में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जबकि यह सिस्टम मुजफ्फरपुर छोड़ पूरे देश में लगू है। वर्तमान पीएमजी ने इसको लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर से पत्राचार कर यह व्यवस्था लागू कराई है।

    उसके बाद एक दिसंबर से ट्रायल कर दो दिसंबर से पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म पर ला दिया है। इससे ग्राहकों में प्रसन्नता बढ़ गई है। बता दें कि डिजिटल सेवा मुजफ्फरपुर सहित पूरे नार्थ रीजन के 3600 डाकघरों में लागू हो चुकी है।

    वहीं अभी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। अभी भी कैश से ही जमा ले रहा। चेक से भी सुविधा है, लेकिन प्रक्रिया जटिल होने के कारण उपभोक्ता और डाक कर्मी दाेनों को परेशानी है।

    इसको लेकर पीएमजी ने कहा इसको भी क्यूआर कोड लागू करने के लिए फिर से दिल्ली मुख्यालय बात कर शीघ्र करा देंगे। इन जिलों में इतने कैश से इतने क्यूआर कोड से हुई आर्टिकिल की बुकिंग : मुजफ्फरपुर में 11 दिसंबर को 871 रुपये कैश से तो 115 रुपये क्यूआर कोड से हुई बुकिंग। वही शुक्रवार को 838 रुपये कैश से तो 105 रुपये क्यूआर कोर्ड से हुई बुकिंग।