पीएम सूर्य घर योजना: सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम, हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों के एक-एक गांव को माडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है।

ब्रेडा के निदेशक ने सभी डीएम को इसकी जानकारी देते हुए अपने-अपने जिले से ऐसे गांव का चयन कर सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

इसी आधार पर गांवों का चयन करने की बात कही गई है। इसे प्राथमिकता के आधार पर लेकर शीघ्र ही सूची भेजने का आग्रह किया गया है ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

बताया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार गांवों का चयन करने के लिए कुल सात मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत ऐसे गांव को इसमें शामिल करना है, जिसकी आबादी पांच हजार से अधिक हो।