पीएम सूर्य घर योजना: सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम, हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। सरकार हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित करने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे बिजली बिल कम होगा और पर्यावरण को लाभ होगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों के एक-एक गांव को माडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है।
ब्रेडा के निदेशक ने सभी डीएम को इसकी जानकारी देते हुए अपने-अपने जिले से ऐसे गांव का चयन कर सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
इसी आधार पर गांवों का चयन करने की बात कही गई है। इसे प्राथमिकता के आधार पर लेकर शीघ्र ही सूची भेजने का आग्रह किया गया है ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
बताया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार गांवों का चयन करने के लिए कुल सात मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत ऐसे गांव को इसमें शामिल करना है, जिसकी आबादी पांच हजार से अधिक हो।
इसके लिए जिला स्तरीय समिति का गठन करने की भी बात कही गई है। इस दौरान चयन करने के लिए प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जाएगा। इसके अलावा उस गांव का आकलन उसकी राजस्व सीमा में स्थापित कुल वितरित सौर क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। घर-घर जाकर पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों तक पहुंचकर सर्वे भी किया जाएगा। छह माह की प्रतियोगिता अवधि के दौरान जिस गांव में अपनी राजस्व सीमा के अंदर लगाए गए वितरित सौर क्षमता सबसे अधिक होगी, उस गांव को माडल सोलर विलेज घोषित किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।