पीएम सूर्य घर योजना: बिहार के इन 3 शहरों में मुफ्त बिजली के साथ अब होगी कमाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। देश के एक करोड़ घरों में मार्च 2027 तक रूफटाप सोलर सिस्टम पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम सूर्या घर योजना के तहत पहले चरण में बिहार के तीन शहरों का चयन इसके लिए किया गया है। इनमें मुजफ्फरपुर, नालंदा और पटना को शामिल किया गया है।

इन शहरों में सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम (सीएपी) के तहत रूफटाप सोलर सिस्टम को फास्ट ट्रैक तरीके से क्रियान्वित कराया जाएगा। देश में कुल सौ शहरों में इस शुरुआती चरण में रूफटाप सोलर सिस्टम पहुंचाया जाएगा। तीनों जिले के डीएम को पत्र भेजा इस बारे में नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक आदित्य प्रताप सिंह ने तीनों जिले के डीएम को पत्र भेजा है। इसमें योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए तीनों शहरों के लिए सलाहकार की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा एक स्टेट समन्वयक की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।

मुजफ्फरपुर के लिए विकास कुमार, नालंदा के लिए ए गोपाल और पटना के लिए रितेश कुमार को सिटी सलाहकार बनाया गया है। प्रभात लाखेरा स्टेट समन्वयक के रूप में रहेंगे। मुफ्त बिजली के साथ होगी कमाई विदित हो कि पीएम सूर्या घर योजना का उद्देश्य घरों में मुफ्त बिजली के साथ इससे कमाई भी कराना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें सोलर ऊर्जा से तीन सौ यूनिट तक बिजली मिल सकेगी।