PM Modi ने मुजफ्फरपुर को ऐसी घटना की दिलाई याद जिसके बाद हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ा था नए एसपी को

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोतीपुर में सभा के दौरान मुजफ्फरपुर की चर्चित घटना गाेलू अपहरण कांड का उल्लेख किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि गोलू अपहरण कांड को कभी नहीं भूल सकते। इसी शहर में 2001 में स्कूल जाते एक बच्चे को अपराधियों ने अपहरण कर लिया था, बदले में ढेर सारे रुपये मांगे गए थे। नहीं देने पर राजद के चट्टे-बट्टों ने उस नन्हे गोलू के टुकडे़-टुकड़े कर दिए गए थे। राजद के शासन में अपहरण हुए, हत्या हुई। रोते-बिलखते मां-बाप से राजद वालों कोई कोई मतलब नहीं है। इनकी नीयत क्या है, इनके ताजा प्रचार से पता चल रहा है। खतरनाक नारे से पता चलता है।

चुनाव के मैदान में कैसे गाने बज रहे। हम तो हाथ जोड़ गाने ला रहे हैं, जबकि इनके नारों में छर्रा, कट्टा, दोनाली। मैं तो सोच नहीं सकता भाई। विदित हो कि करीब 24 वर्ष पूर्व शहर के नगर थाना क्षेत्र के बैंककर्मी के पुत्र गाेलू का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद फिरौती की मांग की गई थी।