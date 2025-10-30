Language
    पीएम मोदी ने लीची, लहठी और सुजनी से वोकल फोर लोकल की बात को दी धार

    By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में चुनावी भाषण के दौरान स्थानीय संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने बाबा गरीबनाथ, खुदीराम बोस जैसे स्थानीय नायकों को याद किया और लीची, लहठी, सूजनी जैसे उत्पादों का उल्लेख करते हुए 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा दिया। उन्होंने विकास और कनेक्टिविटी पर भी बात की, जिससे लोगों में उत्साह दिखा।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुजफ्फरपुर का विशेष तौर पर जिक्र किया। उनके लोकल कनेक्शन से जुड़ी बातों पर जनता ने रिस्पांस दी।

    जोरदार तालियों और मोदी-मोदी के नारों से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत बाबा गरीबनाथ, अमर शहीद खुदीराम बोस और जुब्बा सहनी को नमन करते हुए की। उन्होंने पद्मश्री राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद और पिछड़ा आयोग के पहले अध्यक्ष डा. भगवानलाल सहनी का भी नाम सम्मानपूर्वक लिया।

    प्रधानमंत्री ने 1990 के दशक के जंगलराज की चर्चा करते हुए छात्र गोलू अपहरणकांड का उल्लेख किया। रोजगार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की सूजनी, लहठी और चूड़ियां यहां की पहचान हैं।

    मुजफ्फरपुर की लीची की तारीफ करते हुए बोले, आपकी लीची जितनी मीठी, उतनी ही आपकी बोली है। लीची को जीआई टैग मिलने का जिक्र किया। यह क्षेत्र लहठी व सूजनी के कारण रोजगार का बड़ा जरिया बन रहा है।

    उन्होंने सवाल किया, आपकी कला और कौशल पूरी दुनिया में जाना चाहिए या नहीं और जोड़ा कि यह काम भाजपा-एनडीए की सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा, नरेंद्र हो या नीतीश, बहनों का सशक्तिकरण ही हमारी प्राथमिकता है।

    पीएम ने आगे बताया कि पताही हवाई अड्डा और मुजफ्फरपुर जंक्शन आने वाले दिनों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करेंगे।

    मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और छपरा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी के भाषण में लोकल कनेक्शन की झलक लोगों को खूब भायी। भाषण खत्म होने के बाद भी उनकी बातें लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहीं।