'ऊपर से तो दिल मिला, अंदर फांके तीन...' पीएम नरेंद्र मोदी ने किस ओर किया इशारा
PM Modi Rally Bihar:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण अपने निर्णायक दौर की ओर बढ़ रहा है। छठ के ब्रेक के बाद चुनाव प्रचार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस दौरान प्रयोग में आने वाले मुहावरे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। मुजफ्फरपुर की सभा के दौरान पीएम की ओर से कहा गया एक मुहावरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। हालांकि इसके माध्यम से उन्होंने अपने विरोधी पर निशाना साधा।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: पीएम मोदी पूर्व के चुनावों का ट्रेंड सेट करते रहे हैं। विपक्षी दलों पर तंज करने का उनका अंदाज लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला।
महागठबंधन के सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए के सीएम फेस को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अमित शाह के एक इंटरव्यू का हवाला देकर वे लगातार हमला कर रहे थे। सीएम नीतीश को धोखा देने की बात दोहरा रहे थे।
बुधवार की दरभंगा की सभा में अमित शाह ने 'कोई वेकेंसी नहीं' कह कर इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। अब पीएम ने महागठबंधन के अंतर्कलह को लोगों के सामने लाया। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के घटक दलों विशेषकर राजद और कांग्रेस के बीच सबकुछ सही नहीं चल रहा है। वे केवल चुनावी लाभ के लिए एक साथ आए हैं।
पानी और तेल के उपमा के साथ उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और राजद का संबंध कुछ उसी तरह का है जैसे गिलास के अंदर रखे पानी और तेल का होता है। तात्पर्य यह कि केवल दुनिया को दिखाने के लिए एक लगते हैं। होते नहीं।
मुजफ्फरपुर की सभा के दौरान जब उन्होंने 'ऊपर से तो दिल मिला, अंदर फांके तीन' कहा तो उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर अभिवादन किया और उनकी बातों का समर्थन भी।
पीएम ने कहा कि अभी केवल सत्ता का लाभ लेने के लिए इन दलों ने गठबंधन किया है। सच्चाई यह है कि कार्यकर्ता एक-दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। राजद के कार्यकर्ता कांग्रेसियों से दुश्मनी निकाल रहे हैं।
बुधवार को राहुल गांधी और तेजस्वी की सभा के बारे में कहा कि यह दिखाने की कोशिश की गई कि गठबंधन के दल एक मंच पर और एक साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
गौरतलब है कि सकरा की सभा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी ने एक साथ जनता का अभिवादन नहीं किया था। इतना ही नहीं, महागठबंधन की ओर से सीएम फेस घोषित होने के बाद भी राहुल ने एक बार भी सीएम प्रत्याशी के रूप में उनका नाम नहीं लिया था।
राजनीति के जानकार इसको एक संदेश के रूप में देख रहे हैं। वे दलों के आपसी संबंध का इसके आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेल पानी और दिल के उदाहरण के माध्यम से पीएम मोदी ने भी इस गैप की ओर इशारा किया है।
सभा में उपस्थित लोगों से उन्होंने कहा कि आज जमानत पर निकले युवराज बिहार को लूटने के लिए आए हैं, लेकिन यह बिहार की जनता है जो कभी इस तरह की अनुमति नहीं देगी।
उन्होंने दावा किया कि जिस किसी भी सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें राजद और कांग्रेस की बुरी हार दिख रही है। एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिल रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के युवा, महिला, किसान और मछुआरे इतिहास बनाने जा रहे हैं। इससे घबरा कर विपक्षी दल के नेता अपने घोषणा पत्र में झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। यह बात न केवल दूसरे लोगों को वरन उनके अपने लोगों को भी हजम नहीं हो रही है।
मुजफ्फरपुर की जनसभा में भारी संख्या में जुटे बिहार के मेरे परिवारजनों के जोश और उत्साह ने बता दिया है कि राज्य में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। pic.twitter.com/f0xPziYCdf— Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।