2025 में पीएम आवास योजना की किस्त कब मिलेगी? सर्वे के मामले में आया बड़ा अपडेट

By Babul Deep Edited By: Ajit kumar

PM Awas Paisa Kab Milega:इस वर्ष मई में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के अनुरूप सर्वे कराए गए थे। उसके बाद सत्यता की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, किंतु बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। अधिकांश कर्मचारी चुनाव के कामों में व्यस्त हो गए और जांच का काम अधूरा रह गया। आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब फिर से इस दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके बाद अगली किस्त और नए आवंटन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

PMAY installment date: मई में चार लाख से अधिक का हुआ था सर्वे। प्रतीकात्मक फोटो