कमाल है! पीएम आवास योजना की अंतिम किस्त लेने नहीं पहुंचे अधिकांश लाभुक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।PM Awas Yojana beneficiaries : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वार्ड 01 से 49 तक के उन लाभुकों के लिए, जिन्होंने पहली व दूसरी किस्त प्राप्त कर आवास निर्माण पूरा कर लिया है उनको अंतिम किस्त के भुगतान के लिए नगर निगम कार्यालय में तीन दिवसीय विशेष शिविर लगाया गया।

गुरुवार को शिविर का अंतिम दिन था लेकिन तीन दिवसीय शिविर में सिर्फ पांच लाभुकों ने आवश्यक कागजातों को जमा किया। कर्मचारी शिविर में उनके आने का जबकि पहले चरण के छह सौ से अधिक लाभुकों के अंतिम किश्त की राशि का भुगतान नहीं हुआ है।

नगर आयुक्त विक्रम विरकर के अनुसार अंतिम किश्त के भुगतान के लिए लाभुकों को आवश्यक कागजातों को जमा करना होता है लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अब तक आवास के पूर्ण निर्माण का दावा नहीं किया है उनकी जांच के लिए टीम का गठन किया गया है।