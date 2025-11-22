BRA Bihar University में परीक्षा पैटर्न नहीं बदलने से पीजी के विद्यार्थियों को परेशानी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आने वाले सभी जिलाें में पीजी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही परीक्षा केंद्र बन रहे हैं। इससे परीक्षार्थियों में आक्रोश है। मामले को लेकर वे धरने पर बैठे। परीक्षार्थियों का कहना है कि सरकार ने उच्च शिक्षा काे बढ़ावा देने के लिए सभी जिलाें में पीजी की पढ़ाई अनिवार्य की। इससे विद्यार्थियाें काे फायदा भी मिला। पीजी की सीट भी बढ़कर दाे गुना यानी 11 हजार से अधिक हाे गई है।

लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा के पैटर्न में बदलाव नहीं किया है। विवि मुख्यालय में परीक्षा केंद्र होने की वजह से विद्यार्थियों को काफी परेशानियां होती है।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य इस समस्या को लेकर धरना पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सीनेट की बैठक में हर साल चंपारण में पीजी के लिए परीक्षा केंद्र बनाने का मुद्दा उठता है। बैठक के दाैरान पश्चिम और पूर्वी चंपारण जिले से आने वाले वाले जनप्रतिनिधि शून्यकाल में यह मुद्दा रखते हैं।

हालात यह कि बैठक समाप्त होते ही मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पीजी परीक्षा केंद्र बनाए जाने से चंपारण के विद्यार्थियाें काे ही ज्यादा परेशानी हाेती है। पीजी सत्र 2024-25 के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 24 नवंबर से शुरू हाे रही है।

पहली पाली में कई बार ट्रेन लेट हाेने पर परीक्षा भी छूट जाती हैं तो दूसरी पाली की परीक्षा देकर वापस घर लाैटना मुश्किल हाे जाता है। उधर, एमजेके कालेज बेतिया में विद्यार्थियाें ने परीक्षा केंद्र बनाने की मांग काे लेकर आंदोलन शुरू किया है।