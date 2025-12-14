Muzaffarpur : बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी नामांकन क्यों अटका है, जिम्मेदार कौन?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में टीडीसी पार्ट थर्ड के पेंडिंग रिजल्ट के कारण नए सत्र में पीजी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो रही है। पिछले दिनों सत्र 2022-25 के तहत टीडीसी पार्ट थर्ड का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें सैकड़ों छात्र-छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग है।

किसी छात्र को एक पेपर में तो किसी के दो पेपर में अंकों में त्रुटि है। वहीं कई छात्र-छात्राओं का पार्ट वन और टू का रिजल्ट क्लियर नहीं होने के कारण उनका टीडीसी पार्ट थर्ड का रिजल्ट जारी नहीं हो सका है। ऐसे छात्र-छात्राओं की ओर से कालेजों और विश्वविद्यालय में आवेदन दिया जा रहा है।

दूसरी ओर विश्वविद्यालय की ओर से पीजी सत्र को नियमित करने के लिए एक ही वर्ष में दो बार पीजी में नामांकन की योजना बनाई ई थी। फिलहाल पीजी का सत्र एक वर्ष विलंब से संचालित हो रहा है। इस वर्ष जनवरी में सत्र 2024-26 के तहत नामांकन प्रक्रिया हुई थी। टीडीसी पार्ट थर्ड का परिणाम जारी होने के साथ ही एक वर्ष में दो बार पीजी में नामांकन के साथ सत्र को पटरी पर लाने की योजना थी।

2025-27 के तहत पीजी में नामांकन की प्रक्रिया होनी है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देश के तहत समर्थ पोर्टल से ही नामांकन से लेकर रिजल्ट समेत अन्य कार्य होने हैं। बताया जा रहा है कि अब तक समर्थ का सभी माड्यूल तैयार नहीं हो सका है। ऐसे में एजेंसी के माध्यम से ही पीजी में नामांकन कराए जाने की संभावना है। विश्वविद्यालय की ओर से अब तक यह तय नहीं हो सका है कि पीजी में नामांकन समर्थ पोर्टल या एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। दूसरी ओर पीजी में नए सत्र में होने वाले नामांकन में छात्र-छात्राओं को आवेदन के लिए मोबाइल एप की सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है।

एप से ही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। वे मेरिट लिस्ट से लेकर नामांकन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें नामांकन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। परीक्षा नियंत्रक डा. राम कुमार ने बताया कि पेंडिंग रिजल्ट को दूर करने का प्रयास चल रहा है।