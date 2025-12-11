Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pawan Express: पवन एक्सप्रेस के पार्सल से अब तक लाखों के बैग की चोरी, कारोबारियों में आक्रोश

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:24 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में ट्रेनों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे यात्री और कारोबारी परेशान हैं। यात्रियों के मोबाइल और सामान के साथ-साथ पार्सल पैकेटों की ...और पढ़ें

    Hero Image

    पवन एक्सप्रेस के पार्सल से अब तक लाखों के बैग की चोरी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ट्रेनों में चोरी की घटना बढ़ती ही जा रही है। रेल क्षेत्र में यात्री और कारोबारी दोनों लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। घटनाओं को अलग-अलग गिरोह अंजाम दे रहे हैं। एक गिरोह यात्रियों के मोबाइल, सामान की चोरी कर रहे, वहीं दूसरी गिरोह बाहर जाने वाले पार्सल पैकेटों की चोरी कर रहा है। जीआरपी, आरपीएफ की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने से घटनाएं नहीं रुक हीं, इससे कारोबारियों में आक्रोश है। पार्सल पैकेटों की हो रही चोरी के मामले में आरपीएफ किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि सात दिसंबर को जयनगर से लोकमान्य तिलक जाने वाली 11062 पवन एक्सप्रेस से छह कार्टन कासमास बैग की चोरी हो गई। कारोबारी अमरेश कुमार ने मुंबई के लिए 11 कार्टन बैग भेजा। मुंबई तक मात्र पांच कार्टन बैग का पैकेट ही कारोबारी को मिल।

    कारोबारी ने बताया कि सात नवंबर को भी नौ कार्टन इसी कंपनी के बैग पवन एक्सप्रेस से मुंबई के लिए भेजे गए थे,उसमें से भी मात्र तीन कार्टन बैग का पैकेट ही मुंबई पहुंचा। छह कार्टन बैग उसमें से भी गायब था।

    C-510-1-MZF1061-489082

    कासमास बैग की बेला में फैक्ट्री:

    कासमास लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के बैग उत्पादन मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया होता है। महाराष्ट्र की कंपनी ने इस बैग की फैक्ट्री लगाई है। यह औद्योगिक विकास में योगदान दे रही है। स्कूल बैग, लैपटाप बैग, ट्रैवल किट आदि बनाती है और दिल्ली, मुंबई, हुबली आदि राज्यों में भेजते हैं।

    गुरुवार को भी स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर-हुब्बली में पार्सल से बुकिंग कराकर 25 कार्टन बैग भेजा है। कारोबारी ने कहा कि यहां से छपरा तक सही जाता है। बलिया, बनारस, कटनी, जबलपुर के बीच चोरी की घटनाएं हो रही। मुंबई पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही चोरी हो जा रही।

    उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेल से लेकर रेलमंत्रालय तक एक्स पर कंप्लेन किया गया है। नहीं इससे न रेलवे की ओर से कोई सफलता दिख रही न आरपीएफ, जीआरपी की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई की जा रही, जबकि पवन एक्सप्रेस में एस्कार्ट पार्टी हमेशा रहती है।