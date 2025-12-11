Pawan Express: पवन एक्सप्रेस के पार्सल से अब तक लाखों के बैग की चोरी, कारोबारियों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ट्रेनों में चोरी की घटना बढ़ती ही जा रही है। रेल क्षेत्र में यात्री और कारोबारी दोनों लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। घटनाओं को अलग-अलग गिरोह अंजाम दे रहे हैं। एक गिरोह यात्रियों के मोबाइल, सामान की चोरी कर रहे, वहीं दूसरी गिरोह बाहर जाने वाले पार्सल पैकेटों की चोरी कर रहा है। जीआरपी, आरपीएफ की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने से घटनाएं नहीं रुक हीं, इससे कारोबारियों में आक्रोश है। पार्सल पैकेटों की हो रही चोरी के मामले में आरपीएफ किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि सात दिसंबर को जयनगर से लोकमान्य तिलक जाने वाली 11062 पवन एक्सप्रेस से छह कार्टन कासमास बैग की चोरी हो गई। कारोबारी अमरेश कुमार ने मुंबई के लिए 11 कार्टन बैग भेजा। मुंबई तक मात्र पांच कार्टन बैग का पैकेट ही कारोबारी को मिल।

कारोबारी ने बताया कि सात नवंबर को भी नौ कार्टन इसी कंपनी के बैग पवन एक्सप्रेस से मुंबई के लिए भेजे गए थे,उसमें से भी मात्र तीन कार्टन बैग का पैकेट ही मुंबई पहुंचा। छह कार्टन बैग उसमें से भी गायब था।

कासमास बैग की बेला में फैक्ट्री: कासमास लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के बैग उत्पादन मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया होता है। महाराष्ट्र की कंपनी ने इस बैग की फैक्ट्री लगाई है। यह औद्योगिक विकास में योगदान दे रही है। स्कूल बैग, लैपटाप बैग, ट्रैवल किट आदि बनाती है और दिल्ली, मुंबई, हुबली आदि राज्यों में भेजते हैं।

गुरुवार को भी स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर-हुब्बली में पार्सल से बुकिंग कराकर 25 कार्टन बैग भेजा है। कारोबारी ने कहा कि यहां से छपरा तक सही जाता है। बलिया, बनारस, कटनी, जबलपुर के बीच चोरी की घटनाएं हो रही। मुंबई पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही चोरी हो जा रही।