पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलेंगी दो-दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन, चेक करें शेड्यूल
पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए दो-दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पटना एवं दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए दो-दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने सोमवार को दी।
05563 दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 10, 11, 13 एवं 14 दिसंबर को 18:15 बजे चलकर 19:35 बजे समस्तीपुर, 22:15 बजे मुजफ्फरपुर, 23:50 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 21:15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
वापसी में, गाड़ी संख्या 05564 आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 12, 13, 15 एवं 16 दिसंबर को 00:05 बजे चलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 18:55 बजे हाजीपुर, 19:50 बजे मुजफ्फरपुर, 21:00 बजे समस्तीपुर रुकते हुए 23:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी।
05565 दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 09 एवं 12 दिसंबर को 18:15 बजे चलकर 19:35 बजे समस्तीपुर, 22:15 बजे मुजफ्फरपुर, 23:50 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 21:15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
वापसी में, गाड़ी संख्या 05566 आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 11 एवं 14 दिसंबर को 00:05 बजे चलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 18:55 बजे हाजीपुर, 19:50 बजे मुजफ्फरपुर, 21:00 बजे समस्तीपुर रुकते हुए 23:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी।
