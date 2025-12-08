Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलेंगी दो-दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन, चेक करें शेड्यूल

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:18 PM (IST)

    पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए दो-दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पटना एवं दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए दो-दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने सोमवार को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    05563 दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 10, 11, 13 एवं 14 दिसंबर को 18:15 बजे चलकर 19:35 बजे समस्तीपुर, 22:15 बजे मुजफ्फरपुर, 23:50 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 21:15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

    वापसी में, गाड़ी संख्या 05564 आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 12, 13, 15 एवं 16 दिसंबर को 00:05 बजे चलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 18:55 बजे हाजीपुर, 19:50 बजे मुजफ्फरपुर, 21:00 बजे समस्तीपुर रुकते हुए 23:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

    05565 दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 09 एवं 12 दिसंबर को 18:15 बजे चलकर 19:35 बजे समस्तीपुर, 22:15 बजे मुजफ्फरपुर, 23:50 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 21:15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

    वापसी में, गाड़ी संख्या 05566 आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 11 एवं 14 दिसंबर को 00:05 बजे चलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 18:55 बजे हाजीपुर, 19:50 बजे मुजफ्फरपुर, 21:00 बजे समस्तीपुर रुकते हुए 23:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी।