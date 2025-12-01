SKMCH में धुलाई के लिए गए हैं कंबल, अस्पताल के वार्ड में ठंड से कंपकपाते कट रही मरीजों की रातें

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ठंड शुरू होते ही लोगों की परेशानी बढ़ना शुरू हो गया है। पहली शाम से ही लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। सड़क पर लोगों की भीड़ कम होने लगी है। इसके बावजूद एसकेएमसीएच व सदर अस्पताल में भर्ती मरीज कंबल के अभाव में ठिठुर रहे हैं।

इस अस्पताल में मरीजों को न तो कंबल दिया जा रहा है और ना ही ठंड से बचाव करने की व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। अस्पताल परिसर में किसी तरह मरीज व उनके स्वजन ठहरने को बेबस है। ऐसा तब है इन दिनों अस्पतालों के लिए कंबल की पर्याप्त व्यवस्था है। अस्पताल प्रबंधन की यह उदासीनता कड़ाके की इस ठंड में मरीजों पर भारी पड़ रही है। इस अस्पताल मे भर्ती औराई के सरचिया गांव के राजनम बैठा ने बताया कि अस्पताल से कंबल नही मिलने से काफी परेशानी हो रही है।

शनिवार की रात ठंड लगने पर आज वह अपने रिश्तेदार के यहां से कंबल की व्यवस्था किया है। वहीं, अहियापुर थाना के राघोपुर की पुष्पा देवी ने बताया कि अपने घर से कंबल लाकर काम चल रहा है। इस अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों की दशा भी कुछ ऐसी ही है।

अस्पताल से कंबल नहीं मिलने से कड़ाके की ठंड में मरीजों की रातें कंपकंपाते हुए कट रही है। वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ ही यहां ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीज भी परेशानी झेल रहे हैं। मरीजों ने बताया कि अस्पताल परिसर में ऐसी व्यवस्था कही नही है, जहां इस ठंड मे मरीज के लिए के लिए ठहरा जा सके।

वहीं, इस संबंध में पूछे जाने पर अस्पताल के प्रबंधक प्रभात कुमार ने कहा कि अस्पताल में जो भी सुविधाएं हैं उसका पूरा लाभ मरीजों को दिया जाता है। उन्होंने बताया कि स्टोर से कंबल धुलाई के लिए गया हुआ है। उम्मीद है सोमवार से मरीजों को कंबल मुहैया होनी लगेगी।