कांग्रेस के 'हाथ' से एकबार यह सीट क्या फिसली BJP कुंडली मार कर ही बैठ गई

प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: जिले के पश्चिमी भाग में स्थित पारू विधानसभा क्षेत्र 42 पंचायतों से बनी है। इसमें पारू प्रखंड की 12 एवं सरैया की 30 पंचायतें हैं। आबादी की दृष्टि से यह जिले में छठे स्थान पर है, जबकि मतदाताओं की संख्या के मामले में चौथे। यहां कुल 3.11 लाख मतदाता हैं।

इनमें पुरुष 1.64 लाख एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1.46 लाख है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 की बात करे तो यहां 60.11 प्रतिशत मतदान हुआ था। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 10.77 प्रतिशत अधिक मतदान किया था। यानि 55 प्रतिशत पुरुषों एवं 65.77 प्रतिशत महिलाओं ने मदान किया। इस प्रकार विधायक चुनने में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं।विधानसभा चुनाव का इतिहास देखें तो पारु विधानसभा का अस्तित्व पहले चुनाव से है, लेकिन तब यह पारू दक्षिणी एवं पारू उत्तरी के नाम से जाना जाता था।

वर्ष 1952 के चुनाव में पारू उत्तरी से कांग्रेस के हरिहर शरण दास एवं दक्षिणी से कांग्रेस के नवल किशोर प्रसाद सिन्हा जीते थे। वहीं 1957 के चुनाव में उत्तरी सीट से एनएनसी के चंदू राम एवं दक्षिणी सीट से कांग्रेस के नवल किशोर प्रसाद सिन्हा जीते थे।

वर्ष 1957 के चुनाव के बाद दोनों हिस्से को एक कर कर दिया गया। लेकिन साथ ही पारू विधानसभा को अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिया गया। तब 1969 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चंदू राम इस एकीकृत पारू विधानसभा सीट से जीते।

हालांकि वर्ष 1969 के विधानसभा चुनाव में फिर से इसे सामान्य सीट कर दिया गया। दो दशक से पारू विधानसभा में भाजपा का मजबूत गढ़ बना हुआ है। भाजपा के अशोक कुमार सिंह 2005 अक्टूबर के चुनाव में पहली बार यहां से जीते।

उसके बाद वह लगातार 2010, 2015 एवं 2020 में विजयी रहे हैं। पांचवीं बार जीत हासिल करने के लिए भी वह कमर कसकर तैयार हैं।बताते चलें कि इस सीट पर पूर्व में जैतपुर स्टेट का कब्जा रहा है। यहां से वीरेंद्र कुमार सिंह सर्वाधिक तीन बार, वर्ष 1969, 1972 एवं 1990 तथा एक बार वर्ष 1985 में उषा सिन्हा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हालांकि इसी परिवार के अनुनय कुमार सिन्हा दो बार वर्ष 2910 एवं 2020 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद हार चुके हैं। पिछले चुनाव में तो उनकी जमानत तक जब्त हो गई।

इसके अलावा कांग्रेस के चंदू राम दो बार एवं राजद के मिथिलेश प्रसाद यादव तीन बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्ष 2005 अक्टूबर एवं 2019 के चुनाव में लगातार भाजपा के अशोक कुमार सिंह से पराजित होने के बाद मिथिलेश कुमार ने वर्ष 2015 के चुनाव में अपने भतीजे शंकर प्रसाद को राजद की टिकट पर उतारा लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर सके। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस गठबंधन को पारू सीट चले जाने पर वह निर्दलीय मैदान में उतरे लेकिन अशोक कुमार को जीत से नहीं रोक पाए।



