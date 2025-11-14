Language
    Paroo vidhan sabha Chunav Result : पारू विधानसाभा सीट पर राजद-RLM और जसुपा में कौन मारेगा बाजी?

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:11 AM (IST)

    Paroo election Result : पारू विधानसभा सीट से राजद के शंकर यादव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मदन चौधरी और जन सुराज पार्टी की रंजना कुमारी के बीच मुकाबला है।बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान इस सीट पर पूरा हो गया है।

    Paroo Vidhan Sabha Election Result 2025 / Bihar Assembly Election Result: मुज़फ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा सीट पर इस बार राजद के शंकर यादव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मदन चौधरी और जन सुराज पार्टी की रंजना कुमारी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।

    इन उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर आखिर जीत का ताज किसके सिर सजता है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में पारू क्षेत्र में मतदान संपन्न हो चुका है।

    पारू विधानसभा सीट, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से एक है और यह वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहां 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के नवल किशोर ने जीत दर्ज की थी। वहीं, 2020 तक इस सीट पर भाजपा के अशोक कुमार लगातार चार बार जीत हासिल कर चुके हैं।