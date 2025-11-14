Paroo vidhan sabha Chunav Result : पारू विधानसाभा सीट पर राजद-RLM और जसुपा में कौन मारेगा बाजी?

Paroo Vidhan Sabha Election Result 2025 / Bihar Assembly Election Result: मुज़फ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा सीट पर इस बार राजद के शंकर यादव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मदन चौधरी और जन सुराज पार्टी की रंजना कुमारी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर आखिर जीत का ताज किसके सिर सजता है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में पारू क्षेत्र में मतदान संपन्न हो चुका है।