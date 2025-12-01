Language
    पार्सल डिलीवरी के नाम पर साइबर स्कैम, एक कॉल से हैक हो सकता है आपका मोबाइल

    By Aakash Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    आजकल साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। पार्सल डिलीवरी के नाम पर एक नया स्कैम चल रहा है। अनजान नंबर से कॉल आने पर व्यक्तिगत जानकारी न दें और कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड न करें। शिकायत के लिए साइबर क्राइम पोर्टल पर जाएं। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिर ठगी के नए-नए तरीके अपना रहे हैं। वर्तमान में पार्सल डिलीवरी स्कैम का मामला तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर इससे बचाव के लिए नागरिकों को सावधान किया है।

    इसमें बताया गया कि सिर्फ एक अनजान कॉल या मैसेज आपके वॉट्सऐप अकाउंट को हैक कर सकता है। वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है। स्कैम बहुत ही सीधा है। पीड़ित को एक कॉल या मैसेज किया जाता है। जिसमें ठग खुद को डिलीवरी ब्वॉय बताता है।

    आमतौर पर कहा जाता कि आपका पार्सल आ गया है। डिलीवरी ब्वॉय को आपका पता समझ नहीं आ रहा है। एक मैसेज भेजा जा रहा है। उस पर जल्दी से कॉल कर लें, जबकि यह मैसेज एक ट्रैप होता है।

    जैसे ही उस मैसेज पर कॉल या दिए गए लिंक पर क्लिक किया जाता है। फ्रॉड की पहुंच शिकार के डिवाइस तक हो जाती है। इसका इस्तेमाल करके फ्रॉड वॉट्सऐप तुरंत हैक कर लेते हैं।

    पुलिस ने इस गंभीर फ्रॉड से बचने के लिए जनता से विशेष अपील की है। यदि कोई डिलीवरी ब्वॉय पता समझ न आने का बहाना बनाकर अनजान नंबर पर कॉल करने को कहे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। किसी भी व्यक्ति क्रमश: बैंक कर्मचारी, कुरियर ब्वॉय या रिश्तेदार उसे वॉट्सएप ओटीपी, सिम वेरिफिकेशन कोड या कोई भी पासवर्ड नहीं बताएं।

    डिलीवरी से संबंधित किसी भी अनजान मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल बैक करने से बचें। डिलीवरी की स्थिति जानने के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें। वॉट्सऐप को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत टू-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करें। यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जिससे ओटीपी पता होने पर भी हैकर आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा।