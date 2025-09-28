Language
    एक दिन ठहरना@100 और भोजन नि:शुल्क, मरीज के स्वजन के लिए एसकेएमसीएच में विशेष व्यवस्था

    By Jagran News Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:47 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में 200 शय्या वाले विश्राम सदन का उद्घाटन किया गया। आरईसी फाउंडेशन द्वारा निर्मित यह सदन मरीजों के परिजनों को आवास प्रदान करेगा। आयुक्त राज कुमार ने कहा कि इससे परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। विश्राम सदन में वाटर कूलर और किचन की सुविधा भी है। मुंबई के संत गार्गेय जी महाराज संस्थान द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाएगी।

    Hero Image
    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) परिसर में आरईसी (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन) फाउंडेशन द्वारा नवनिर्मित 200 शैय्या वाले विश्राम सदन का उद्घाटन तिरहुत के प्रमंडलीय आयुक्त राज कुमार ने किया। कहा कि 10.50 करोड़ की लागत से बने इस विश्राम सदन से एसकेएमसीएच में इलाज के लिए आए मरीज के स्वजन को राहत मिलेगी।

    उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। वे अपनों का इलाज अस्पताल परिसर में रहकर करा सकेंगे। होमी भाभा कैंसर अस्पताल में भर्ती कैंसर के मरीज के स्वजन भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

    आयुक्त ने कहा कि विश्राम सदन में वाटर कूलर व किचन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। कम दर पर इसका लाभ मिलेगा। रोगी कल्याण समिति के द्वारा संचालित होगी। जिन सुविधाओं की कमी है उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। तीन दिनों के लिए 300 रुपये देने होंगे। यानी प्रतिदिन 100 रुपये की दर से।

    हालांकि अभी वैसे मरीज के स्वजन के लिए विचार किया जा रहा जो यह भी नहीं दे सकेंगे। उसी तरह से कैंसर के मरीज के स्वजन को पूरे माह रहना पड़ जाता है। इस स्थिति में क्या उन्हें कोई राहत दी जा सकती है? इस बात को लेकर बैठक होगी। इसके बार निर्धारित किया जाएगा।

    बताया कि रोगी कल्याण समिति की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क सुविधा पर विचार किया जाएगा। उद्घाटन करने वालों में अस्पताल उपाधीक्षक डा.सतीश कुमार सिंह व डा.गोपाल शंकर सहनी शामिल थे।

    मौके पर अस्पताल प्रबंधक संजय कुमार शाह, आरईसी लिमिटेड के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक सेरीन कुमार बागे व उप प्रबंधक विशाल सुदेश मौजूद रहे। उपाधीक्षक ने बताया कि यहां विश्राम सदन जरूरी था।

    अस्पताल प्रबंधक संजय कुमार शाह ने बताया मरीज के इलाज में आए परिवार के लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह एसकेएमसीएच में पहला विश्राम सदन बना है।

    निशुल्क भोजन समेत अन्य व्यवस्था

    मुंबई के संत गार्गेय जी महाराज संस्थान के प्रशांत देशमुख व सुनील पाटिल ने बताया विश्राम सदन में मरीज के स्वजन को भोजन का प्रबंध उनकी संस्था की ओर से किया जाएगा। निशुल्क सुविधा मिलेगी। साथ ही संस्था की ओर से कैंसर समेत अन्य रोगियों को अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

    सुनील पाटिल ने बताया दो सौ बेडशीट और दो सौ थाली डोनेट की गई हैं। उनकी संस्था मुंबई, बनारस, कोलकाता के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में सेवा देगी।