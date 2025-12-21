Language
    बिहार में किसानों के घर धान खरीदने खुद जाएंगे अधिकारी, नीतीश सरकार के मंत्री ने दिया निर्देश

    By Amrendra Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:50 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में धान क्रय की समीक्षा करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी ने अधिकारियों को किसानों के घर तक पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने ध ...और पढ़ें

    Hero Image

    सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी का स्वागत करते विभागीय पदाधिकारी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। धान क्रय की प्रगति की समीक्षा करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा किसानों का इंतजार करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अधिकारियों को खुद उनके घर तक पहुंचना होगा।

    उन्होंने कहा कि धान क्रय की उपलब्धि कम होना चिंता का विषय है और समय रहते लक्ष्य पूरा करना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत स्तर पर किसानों से संवाद स्थापित किया जाए। जिन किसानों के पास धान उपलब्ध है, उन्हें क्रय केंद्र तक लाने की पहल समितियों द्वारा की जानी चाहिए।

    जिला अतिथि गृह में समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति की प्रगति, किसानों को भुगतान की स्थिति व समितियों की कार्यशैली का फीडबैक लिया। निर्देश दिया कि सभी चयनित समितियों को जिला टास्क फोर्स से अनुमोदित राइस मिलों से अविलंब संबद्ध किया जाए ताकि, धान के उठाव व भंडारण में किसी प्रकार की बाधा न हो।

    जिले के सभी निबंधित किसानों को चिह्नित कर समितियों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने पर बल दिया। मंत्री ने कहा सभी सहकारिता पदाधिकारी क्षेत्र में सक्रिय रहकर नियमित निगरानी करें। जो समितियां अभी तक चयनित नहीं हुई हैं, उन्हें कार्रवाई कर शीघ्र क्रियाशील बनाया जाए।

    साथ ही मुख्यालय को नियमित रूप से फीडबैक भेजने का निर्देश दिया। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि जिले की 285 समितियों के माध्यम से अब तक 2133 किसानों से 15,255.75 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। इनमें से 1626 किसानों को उनके खातों में भुगतान किया जा चुका है।

    इस पर मंत्री ने शेष किसानों का भुगतान शीघ्र कराने का टास्क दिया। मौके पर संयुक्त निबंधक (सहयोग समितियां) मशरुख आलम, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक संतोष कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रवीण कुमार, संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहित सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मौजूद थे।