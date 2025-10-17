Language
    चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा के Answer Key के तीन उत्तरों पर आपत्ति

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:50 PM (IST)

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के चार वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के आंसर की में छात्रों ने कई प्रश्नों पर आपत्ति जताई है, जिनमें जीएस, अंग्रेजी और टीचिंग एप्टीट्युट के प्रश्न शामिल हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में भी कुछ सवालों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। विश्वविद्यालय ने एक समिति गठित करने और काउंसलिंग 29 अक्टूबर से शुरू करने की योजना बनाई है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में चार वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का आंसर की जारी होने के अगले दिन गुरुवार को चार से पांच प्रश्नों पर छात्र-छात्राओं और परीक्षार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

    चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में पूछे गए प्रश्नों पर छात्र-छात्राओं ने पूछे गए प्रश्न और उसका सही उत्तर लिखित रूप से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया है। इसमें एक प्रश्न जीएस, एक प्रश्न टीचिंग एप्टीट्युट और एक प्रश्न अंग्रेजी से संबंधित है।

    बताया जा रहा है कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट के प्रथम पेपर में भी कुछ सवालों पर शोधार्थयों ने आपत्ति दर्ज कराई है। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

    विश्वविद्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सेट ए में प्रश्न संख्या नौ, 39 और 90 पर आपत्ति दर्ज की गई है। पूछे गए सवाल में भारत का कौन सा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो अगेट, चाक और पर्लाइट का उत्पादन करता है।

    विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए आंसर की में इस प्रश्न का उत्तर राजस्थान दिया गया है। आपत्ति करने वाले छात्र का कहना है कि इसका सही उत्तर गुजरात होगा। प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय की ओर से इस प्रश्न पर विचार करने के बाद छात्र की आपत्ति सही लग रही है।

    ऐसी ही आपत्ति दो और प्रश्नों पर की गई है। बताया जा रहा है कि इसका भी आंसर बदलेगा। आंसर की पर दर्ज की गई आपत्ति के कारण चार वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने में कुछ समय लगेगा।

    बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय की ओर से समिति का गठन कर दर्ज किए गए आपत्तियों का निराकरण करते हुए सही आंसर की जारी होगा।

    दूसरी ओर विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार देर रात तक रिजल्ट जारी करने की तैयारी थी। अब इसमें समय लगेगा। बताया जा रहा है कि छुट्टियों के बीच ही परिणाम जारी करने पर विश्वविद्यालय विचार कर रहा है।

    29 अक्टूबर से शुरू हो सकती काउंसिलिंग

    चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के लिए विश्वविद्यालय की ओर से 29 अक्टूबर से काउंसिलिंग कराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय खुलने के साथ ही काउंसिलिंग शुरू होगी।

    अब तक की तैयारियों के अनुसार 29 अक्टूबर से पांच नवंबर तक काउंसिलंग कराई जा सकती है। इसके लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय या किसी कालेज में केंद्र बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।