मुजफ्फरपुर में डेंगू खतरनाक स्तर पर, मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंची

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। इस वर्ष डेंगू मरीजों की संख्या सौ के पार हो गई है। तीन और नए मरीज मिले हैं। एसकेएमसीएच के माइक्रोबायोलाजी विभाग में हुई जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसमें मीनापुर के टेंगराही की चिंता देवी, मुशहरी झपहां की कुसूम देवी और तीसरा मरीज सीतामढ़ी के बेलसंड का रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब कुल मरीजों की संख्या 101 हो गई है। इन सभी का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय मरीजों की मानिटरिंग, दवा की उपलब्धता और उनके स्वास्थ्य के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है।

एसकेएमसीएच की ओर से इसकी रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति को भेज दी गई है। सर्वाधिक मरीज अब तक मुशहरी इलाके में मिले हैं। यहां पर 11 डेंगू के मरीजे मिले हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में सात मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, औराई में चार, बंदरा में दो, बोचहां में तीन, गायघाट में चार, कटरा में दो, कांटी में चार, कुढ़नी में एक, मीनापुर में छह, मुशहरी में 11, मुरौज में एक, मड़वन में एक, सकरा में एक, सरैया में एक, साहेबगंज में दो, पारू में दो और शहर में सात मरीज मिले हैं। जबकि अन्य मरीजों अन्य जिले के हैं।