मुजफ्फरपुर में डेंगू खतरनाक स्तर पर, मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंची
मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहाँ मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। एसकेएमसीएच में हुई जांच में तीन नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें मीनापुर, मुशहरी और सीतामढ़ी के मरीज शामिल हैं। सभी का इलाज घर पर ही चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। मुशहरी में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। इस वर्ष डेंगू मरीजों की संख्या सौ के पार हो गई है। तीन और नए मरीज मिले हैं। एसकेएमसीएच के माइक्रोबायोलाजी विभाग में हुई जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसमें मीनापुर के टेंगराही की चिंता देवी, मुशहरी झपहां की कुसूम देवी और तीसरा मरीज सीतामढ़ी के बेलसंड का रहने वाला है।
अब कुल मरीजों की संख्या 101 हो गई है। इन सभी का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय मरीजों की मानिटरिंग, दवा की उपलब्धता और उनके स्वास्थ्य के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है।
एसकेएमसीएच की ओर से इसकी रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति को भेज दी गई है। सर्वाधिक मरीज अब तक मुशहरी इलाके में मिले हैं। यहां पर 11 डेंगू के मरीजे मिले हैं।
इसके अलावा शहरी क्षेत्र में सात मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, औराई में चार, बंदरा में दो, बोचहां में तीन, गायघाट में चार, कटरा में दो, कांटी में चार, कुढ़नी में एक, मीनापुर में छह, मुशहरी में 11, मुरौज में एक, मड़वन में एक, सकरा में एक, सरैया में एक, साहेबगंज में दो, पारू में दो और शहर में सात मरीज मिले हैं। जबकि अन्य मरीजों अन्य जिले के हैं।
डेंगू मरीजों के लिए सभी पीएचसी में दो-दो और सदर अस्पताल में 10 बेड बनाए गए हैं। हालांकि वर्तमान में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। सभी का घर से ही इलाज किया जा रहा है।
सिविल सर्जन की मानें तो किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं थी। इसलिए घर पर ही इलाज चल रहा है। विभाग द्वारा नियमित रूप से इन मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। अब तक 24 जगहों पर फागिंग की गई है। इसे और तेज करने का निर्देश दिया गया है।
