Muzaffarpur News : इंजीनियरिंग कालेजों में अब दो से तीन महीने पर होगा प्लेसमेंट ड्राइव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एमआइटी (मुजफ्फरपुर इंस्टीट्युट आफ टेक्नोलाजी) समेत प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कालेजों में अब दो से तीन महीने पर नियमित रूप से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन होगा। इसमें कालेज स्तर से विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर छात्र-छात्राओं को रोजगार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से यह निर्देश सभी इंजीनियरिंग कालेजों के साथ- साथ पालीटेक्निक संस्थानों को दिया गया है। तकनीकी संस्थानों में अब हर महीने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की बैठक होगी। इसमें कालेज की टीम की ओर से विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

इस कड़ी में विभाग की ओर से छात्र-छात्राओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्हें संस्थान स्तर पर ही विदेशी भाषा सिखाने के लिए लैंग्वेज लैब की शुरुआत की गई है। ऐसे में विभाग की ओर से सभी कालेजों को निर्देश दिया गया है कि छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी के साथ-साथ जर्मन, फ्रेंच, जापानी के पठन-पाठन के लिए लैंग्वेज लैब का संचालन नियमित रूप से कराया जाए।

वहीं संस्थानों में स्वास्थ्य उप केंद्र की भी स्थापना होगी। एमआइटी के प्राचार्य डा. एमके झा ने बताया कि संस्थान में नामांकित छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे और बढ़ाया जाएगा।

कालेज में अनुशासित नहीं रहने वाले छात्रों की होगी पहचान इंजीनियरिंग कालेजों में हंगामा करने वाले और अनुशासित नहीं रहने वाले छात्र-छात्राओं की पहचान संस्थान स्तर से की जाएगी। कैंपस से लेकर वर्गकक्ष में छात्र-छात्राओं की गतिविधियों पर कालेज प्रशासन की ओर से नजर रखी जाएगी। ऐसे छात्रों को चिन्हित कर इसकी जानकारी निदेशालय और उनके स्वजन को दी जाएगी।

स्वजन के साथ बैठक कर उनके आचरण को सुधारने का प्रयास होगा। संस्थानों में नियमित रूप से टीचर - पैरेंट्स मीट का आयोजन होगा। इसके लिए कालेज के शिक्षक अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करेंगे। सभी तकनीकी संस्थानों में योग क्लास का संचालन किया जाएगा।