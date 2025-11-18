लूट-हत्या के दर्जनों मुकदमे, फिर भी फरार था कुंदन... आखिरकार STF के हत्थे चढ़ा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम और साहेबगंज थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर विसंभरापुर इलाके से शातिर कुंदन को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि वह छोटू राणा गिरोह से जुड़ा है। उस पर पूर्व से कई आपराधिक मामले में संलिप्तता होने के बाद उसे पकड़ा गया है।

उसकी गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम भी उससे पूछताछ कर रही है। साहेबगंज थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने कुंदन की गिरफ्तारी की जानकारी दी। कहा कि एसटीएफ की टीम उसे ले गई है। एनआईए के मामले में वह शामिल रहा है।

दर्जनों गंभीर मामले दर्ज पुलिस का कहना है कि छोटू राणा गिरोह से जुड़े शातिरों पर दर्जनों लूटपाट, रंगदारी, फायरिंग, हत्या, डकैती आदि गंभीर मामले दर्ज है। कुंदन के पूछताछ में इलाके में सक्रिय और कई बदमाशों के नाम व ठिकाने का पता चला है।

उसकी निशानदेही पर एसटीएफ की विशेष टीम सोमवार को जिले के कई जगहों पर छापेमारी की। हालांकि देर रात तक चली कार्रवाई में और कोई पकड़ा नहीं गया। इस दौरान पुलिस ने कुंदन के पिता से भी पूछताछ की। इन सभी के मोबाइल का कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है।