    बारिश से सभा हुई स्थगित, तो नीतीश कुमार ने पैदल ही किया रोड शो

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    बारिश के कारण नीतीश कुमार की सभा स्थगित हो गई। जिसके बाद उन्होंने पैदल ही रोड शो करने का फैसला किया। इस रोड शो में उनके समर्थकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उत्साह दिखाया।

    नीतीश कुमार को रोड शो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता अब भी जंगलराज के दिनों को नहीं भूली है। आज राज्य में जो विकास हो रहा है, उसी के आधार पर लोग इस बार मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में क्या होता था, यह जनता अच्छी तरह जानती है।

    शनिवार को पारु विधानसभा के सरैया में निर्धारित आमसभा मौसम के कारण स्थगित कर दी गई। इसके स्थान पर मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने मंत्री केदार गुप्ता और एनडीए के राष्ट्रीय लोक मोर्चा  प्रत्याशी मदन चौधरी से कहा कि वे सभा स्थल पर जाकर जनता तक उनका संदेश पहुंचाएं। 

    एनडीए प्रत्याशी को माला पहनाई

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए एनडीए की सरकार को फिर से लाना जरूरी है।

    रोड शो के दौरान वे सरैया मोती चौक के पास रुके और लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को माला पहनाई और आगे बढ़ गए। 

    सड़क के दोनों किनारों पर भीड़ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को बेताब थी। लगातार हो रही बारिश के कारण मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित नहीं कर सके।