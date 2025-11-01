बारिश से सभा हुई स्थगित, तो नीतीश कुमार ने पैदल ही किया रोड शो

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता अब भी जंगलराज के दिनों को नहीं भूली है। आज राज्य में जो विकास हो रहा है, उसी के आधार पर लोग इस बार मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में क्या होता था, यह जनता अच्छी तरह जानती है।

शनिवार को पारु विधानसभा के सरैया में निर्धारित आमसभा मौसम के कारण स्थगित कर दी गई। इसके स्थान पर मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने मंत्री केदार गुप्ता और एनडीए के राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रत्याशी मदन चौधरी से कहा कि वे सभा स्थल पर जाकर जनता तक उनका संदेश पहुंचाएं।