    सुरक्षित प्रसव के लिए मुजफ्फरपुर में बनेंगी नौ रेफरल यूनिट, चिह्नित पीएचसी में स्थापित होगी ब्लड स्टोरेज यूनिट

    By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:03 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर जिले में सुरक्षित प्रसव के लिए नौ रेफरल यूनिट बनेंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित कर ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाएंगे जिससे सिजेरियन में सुविधा होगी। चिह्नित पीएचसी में चिकित्सकों और लैब टेक्नीशियन को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक रेफरल यूनिट से दो अन्य पीएचसी जुड़ेंगे जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी और सदर अस्पताल पर दबाव कम होगा।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ज़िले में सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए नौ रेफरल यूनिट बनाई जाएंगी। इसके लिए अलग-अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को विकसित किया जाएगा और वहां पर ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाएंगे।

    जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था सुरक्षित प्रसव के साथ सिजेरियन की सुविधा को ध्यान में रखकर की जा रही है। वर्तमान में पूरे ज़िले से रेफर किए गए मरीजों को सदर अस्पताल आना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है।

    जिला कार्यक्रम प्रबंधक रेहान अशरफ ने बताया जिले में नौ अस्पतालों को इस योजना के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें सदर अस्पताल, मीनापुर, कुढ़नी, साहेबगंज, पारू, गायघाट, औराई, मुरौल, व सकरा पीएचसी शामिल हैं।

    इन चिह्नित पीएचसी में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना की जाएगी ताकि आपरेशन के दौरान खून की जरूरत पड़ने पर कोई परेशानी न हो। बताया कि इन चिह्नित पीएचसी के लिए चिकित्सकों व लैब टेक्नीशियन (एलटी) का चयन कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    ब्लड स्टोरेज यूनिट की देखरेख के लिए भी चिकित्सकों की आवश्यकता होगी, जिन्हें उचित प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। जिला कार्यक्रम प्रबंधक के अनुसार, हर रेफरल यूनिट को दो अन्य पीएचसी से जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों पीएचसी से रेफर होने वाले मरीज सीधे संबंधित रेफरल यूनिट पर जाएंगे। इस नई व्यवस्था की समीक्षा हर महीने की जाएगी।

    पाइप लाइन से आक्सीजन आपूर्ति

    मुजफ्फरपुर: माडल अस्पताल परिसर में मरीजों के लिए पाइप लाइन के माध्यम से आक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में एक्स-रे की सुविधा भी दी जाएगी। यह महत्वपूर्ण फैसला सदर अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिया गया।

    इस बैठक में पहले की बैठकों में तय किए गए सभी एजेंडा पर मुहर लगी। सिविल सर्जन डा. अजय कुमार और अधीक्षक डा. बीएस झा मुख्य रूप से बैठक में शामिल रहे।

    प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि रोगी कल्याण समिति की पिछली बैठक में सदस्यों की ओर से जो भी सुझाव आए थे, उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। बताया कि माडल अस्पताल को पूर्ण रूप से वातानुकूलित किया जाएगा।

    निबंधन (पंजीकरण) व दवा वितरण काउंटर का विस्तार किया जाएगा। परिसर में एक्स-रे व सिटी स्कैन की सुविधा भी एक ही छत के नीचे मिलेगी।