NIA एके-47 व अन्य हथियारों की तस्करी मामले में कुंदन से कर रही पूछताछ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने एके 47 समेत अन्य अत्याधुनिक हथियार तस्करी मामले में छापेमारी कर साहेबगंज इलाके के शातिर कुंदन भगत समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ मे इनकी पहचान साहेबगंज बिसम्बरपुर के कुंदन भगत, पारू इलाके के विकास कुमार और जीतेन्द्र कुमार के रूप में हुई है। बिहार पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञिप्ति में इनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि इन सभी को शिवजी नगर दीघा इलाके में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाश कुंदन भगत के विरुद्ध कोतवाली थाना (देहरादून), एनआइए एवं बिहार राज्य के विभिन्न थानों में डकैती, आर्म्स एक्ट तथा धोखाधड़ी से संबंधित पांच से अधिक मामले दर्ज हैं।

फिलहाल इन सभी से पूछताछ कर सत्यापन के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कुंदन को फिलहाल एनआइए अपने केस में ले गई है। बताया जा रहा कि एके 47 समेत अन्य हथियार की तस्करी में उससे पूछताछ की जा रही है। इसके आधार पर एनआइए की टीम हथियार तस्करी से जुड़े अन्य पर कार्रवाई के लिए छापेमारी कर रही है।



हत्या मामले में कुंदन को रिमांड पर लेगी पुलिस : साहेबगंज थानाध्यक्ष का कहना है कि साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष दर्ज हत्या के मामले में कुंदन वांटेड है। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार वह ठिकाना बदल रहा था।