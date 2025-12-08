Language
    नई नवेली दुल्हन पर एसिड अटैक... मुजफ्फरपुर में सहम उठा खुशियों से चीखों तक का सफर

    By Keshav Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:01 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एक नवविवाहित दुल्हन पर एसिड अटैक हुआ है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। खुशियों का माहौल चीखों में बदल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    केशव कुमार, मुजफ्फरपुर । नवविवाहिता पर एसिड अटैक करने का आरोप लगाया गया है। झुलसी नवविवाहिता को स्वजन ने एसकेएमसीएच भर्ती कराया है। बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा है।

    महिला की हालत गंभीर 

    चिकित्सक ने महिला की हालत गंभीर बताई है। उसके गर्दन के नीचे का पार्ट झुलसने की जानकारी दी है। पीड़िता की ससुराल मिठनपुरा थाना क्षेत्र में है। वहीं, मायका गायघाट थाना क्षेत्र में है। घटना के बाद भी पीड़िता का बयान दर्ज करने में पुलिस आनाकानी करती रही।

    मायके के लोग एसकेएमसीएच ओपी पुलिस का चक्कर लगा रहे थे। वहां से पहले इलाज कराने को बोलकर लौटा दिया गया। पिता ने बताया कि मई में बेटी की शादी की थी। उपहार स्वरूप से जो बना वो दिया। शादी के कुछ दिन बाद से ही बेटी की ननद व पति अक्सर मायके से सोने के आभूषण व अन्य सामान लाने का दबाव उसपर डालते थे।

    इसी दौरान उसके भतीजे की शादी थी। उसमें बेटी को आना था। बेटी आने के लिए तैयार हुई तो ननद रोकने लगी। इसका विरोध करने पर ननद ने भाई के साथ मिलकर उसपर एसिड फेंक दिया। इससे बेटी झुलस गई।

    पति बोला, बैटरी का पानी गिर गया

    शादी समारोह में नहीं आने पर जब बेटी की जानकारी ली तो पता चला कि वह बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। यहां पहुंचे तो बर्न वार्ड में बेटी भर्ती थी। पति ने बताया कि बैटरी का पानी गिर गया, जिससे वह झुलस गई है। पिता ने बताया कि घटना की जानकारी लेने वह बेटी की ससुराल पहुंचे तो उसके कमरे में एसिड जैसी दुर्गंध आ रही थी।

    ननद फिनाइल छिड़क रही थी। जानकारी मिलने पर दामाद के भाई पहुंचे तो उन लोगों की हत्या कर पोखर में फेंकने की धमकी दी। पुलिस उन लोगों के खिलाफ बयान दर्ज नहीं कर रही है। आशंका जताई कि पुलिस बेटी के ससुरालवालों के साथ मिली है।