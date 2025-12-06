Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जन्म देने से पहले कर दिया सौदा, आशा बनी बिचौलिया; बिहार में मां ने नवजात को बेचा

    By Shiv Shankar Vidyarthi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:17 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के पारू में एक महिला ने आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर अपने नवजात शिशु को जन्म से पहले ही बेच दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मां और आशा क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी,पारू (मुजफ्फरपुर)। पारू थाना क्षेत्र के कोइरिया निजामत गांव में प्रसव के बाद नवजात को जन्म देने वाली मां ने आशा से मिलकर बेच दिया।

    इसका सौदा उसने जन्म देने से पहले ही कर लिया था। शनिवार को स्वजन और ग्रामीणों के शिकायत के बाद मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नवजात की मां और आरोपित आशा को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर नवजात की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि कोइरिया निजामत गांव निवासी आमोद कुमार की पत्नी रानी देवी स्थानीय आशा रंभा देवी के साथ प्रसव के लिए पारू सीएचसी गई थी।

    आशा के सहयोग से शुक्रवार की सुबह 5:12 बजे रानी देवी को पारू सीएचसी के प्रसव कक्ष में भर्ती कराया गया। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। दोपहर 1:30 बजे रानी देवी को बच्चे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया।

    घर पहुंचने से पहले नवजात गायब हो गया। रानी देवी जब बिना नवजात के घर लौटी, देवर और पड़ोसियों ने सवाल शुरू कर दिया। इसका स्पष्ट रूप से जवाब नहीं मिलने पर लोगों को शक हुआ। मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार ने मामले की जानकारी ली। इसके बाद पारू पुलिस को सूचित किया।

    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रानी देवी और आशा रंभा देवी से अलग-अलग पूछताछ की। रानी देवी के देवर सुबोध कुमार सहनी ने आरोप लगाया कि नवजात को किसी के हाथों बेच दिया है। उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रखे जाने की झूठी बात कही जा रही है।

    यह भी बताया जा रहा है कि पांच माह पहले रानी देवी आशा के साथ गर्भपात कराने गई थी, मगर किसी कारण ऐसा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि इसी दौरान रानी देवी और आशा में सौदेबाजी हुई थी। इसमें एक लाख रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि साठ हजार रुपये बकाया बताया जा रहा है।

    आशा के खाते में भी एक लाख रुपये भेजे जाने की बात सामने आई है। नवजात को किसके हाथों बेचा गया, यह पूछताछ के बाद स्पष्ट होगा।

    प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा सुरक्षित घर लौट गए थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।

    -

    हैदर अयूब, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पारू

    बच्चे की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। आशा और बच्चे की मां से पुलिस पूछताछ कर रही है। संभावना है कि बच्चे को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा।

    -

    चंदन कुमार, थानाध्यक्ष पारू