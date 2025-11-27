बिहार के छह जिले के 44 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कालेज, जगह भी चिह्नित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । राज्य के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की है, जिसे धरातल पर उतारने के लिए विभागीय तैयारी शुरू है।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के अधीन छह जिलों के 44 प्रखंडों में नए डिग्री कालेज खुलेंगे। मुजफ्फरपुर के चार प्रखंडों औराई, बोचहां, मुरौल वर गायघाट को चिह्नित किया गया है। यहां अब तक एक भी डिग्री कालेज नहीं है। अब तक स्नातक की पढ़ाई नहीं हो रही वहीं वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी व शिवहर जिले के प्रखंडों में भी कालेज खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जिन प्रखंडों में अब तक स्नातक की पढ़ाई नहीं हो रही, वैसे प्रखंड को चिह्नित कर कालेज की स्थापना के लिए सभी विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव भेजा गया है।

प्रखंड स्तर पर डिग्री कालेज स्थापित करने का निर्णय उच्च शिक्षा निदेशक प्रो.एनके अग्रवाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र भेजकर कहा है कि 24 घंटे के अंदर कालेजों की प्रखंडवार सूची ई-मेल पर दें। सरकार ने प्लस-2 स्तर तक की शिक्षा पंचायतों में उपलब्ध कराने के बाद स्नातक के लिए प्रखंड स्तर पर डिग्री कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया है।

उच्च शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा है कि सभी प्रखंडों में डिग्री कालेज की स्थापना के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अभी किन प्रखंडों में अंगीभूत या संबद्ध डिग्री कालेज संचालित हैं। बता दें कि सभी विश्वविद्यालयों ने विभाग को प्रखंडों में डिग्री कालेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।